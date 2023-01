Slot is lovend: ‘Ongelooflijk dat hij zich in de Klassieker zó presenteert’

Zondag, 22 januari 2023

Arne Slot heeft genoten van de intensiteit van zijn ploeg in de Klassieker tegen Ajax (1-1). De trainer van Feyenoord stapte zondagmiddag met zijn elftal met gemengde gevoelens van het veld. De Rotterdammers kwamen aan de leiding door een weergaloze goal van Igor Paixão, maar moesten in de tweede helft de gelijkmaker slikken. Desondanks heeft Slot genoten van een aantal van zijn spelers. Quilindschy Hartman in het bijzonder.

"Ik vind dat wij langer dan zestig minuten goed hebben gespeeld", begint Slot in gesprek met Hans Kraay junior als de analist stelt dat Feyenoord een uur lang goed gevoetbald heeft. "De eerste helft was heel agressief en goed. Vanuit ons perspectief ging het drukzetten goed. Daar staan we ook om bekend en dat verwachten de mensen ook van ons. Dat hebben we geleverd. De eerste twintig minuten na rust vond ik ons ook nog goed. Daarna staken zij wel een paar keer ons middenveld over."

Slot stond niet versteld van de prachtige goal van Paixão. "Je moet zorgen dat hij in die situaties komt. Daar kwam hij omdat Hartman ongelooflijk agressief doordekte. Geweldig om te zien. Een speler die vijf à zes wedstrijden in de Eredivisie heeft gespeeld en zich dan in een Klassieker zo presenteert. Dat gold voor meer spelers van ons. Voor Mats (Wieffer, red.) was het pas zijn derde wedstrijd op het hoogste niveau. Die heeft denk ik een prima wedstrijd gespeeld. In die fase van tien minuten dat het minder ging zag ik lichte vermoeidheid, maar hij richtte zich goed op."

Hans Kraay heeft vooral genoten van Lutsharel Geertruida, die in de ogen van de analist geweldig doordekte en afjoeg. "Hij dekte inderdaad goed door, maar dat kan pas als je als elftal ook rustig aan de bal bent. Ik denk dat Ajax niet rustig aan de bal is geweest. Geertruida was geweldig, maar onze 9 en 10 (Danilo en Szymanski, red.) deden ook veel loopwerk. Fysiek hebben ze fantastisch geleverd. We zijn voetballend meegegaan. Dat vind ik het grootste compliment voor de jongens. De laatste jaren was het vaak eenrichtingsverkeer in de Klassieker, maar vandaag hebben we ze constant op hun helft vast kunnen zetten."