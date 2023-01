Schreuder prikkelt met beschouwing over Ajax: ‘Ik ben de enige die dat ziet’

Zondag, 22 januari 2023 om 17:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:02

Alfred Schreuder prijst zijn ploeg voor het terugkomen van een achterstand in De Kuip. De trainer zag Ajax in een moeizame eerste helft tegen Feyenoord (1-1 eindstand) een prachtige tegentreffer van Igor Paixão incasseren, die rechtgezet werd door een kopdoelpunt van Davy Klaassen. "Je ziet dat het team groeiende is, dat zie je hier ook", zegt Schreuder tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

"Je komt anders niet meer terug van een achterstand. Feyenoord geeft dat hier normaal niet weg. We zijn groeiende, maar ik ben misschien de enige die dat ziet", aldus Schreuder, die een stilte laat vallen. Kraay junior wil graag weten wat de coach van Ajax bedoelt. "Ik hoor en lees ook veel. Natuurlijk was het vorige week niet goed tegen FC Twente (0-0, red.), maar we zijn er erg mee bezig. Wij zijn bezig en ik zie dat er een elftal op het veld staat. Dat was vorige week met tien man tegen Twente zo en nu weer."

In de eerste helft had Ajax het moeilijk. "Er waren weinig kansen. Wij kregen voor rust kansen met Mohammed Kudus en Jurriën Timber, maar dat was het dan ook wel. We hadden moeite om de vrije man te vinden. Het druk zetten ging wel goed. Feyenoord leek wel iets agressiever." In de rust deed Schreuder omzettingen. "Taylor speelde daarna een goede rol met Berghuis die wat dichter bij hem ging spelen. Ook Steven Bergwijn viel goed in."

Al met al ziet Schreuder vooral aanknopingspunten. "Ik heb een prima Ajax gezien, vooral de tweede helft, waarin we goed terugkwamen. Op het eind hadden we misschien wel een penalty verdiend", doelt hij op een sliding van Quilindschy Hartman op Brian Brobbey. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük oordeelde direct dat de linksback van Feyenoord de bal speelde en gaf niets.

Berghuis, die voor het eerst met Ajax in een volle Kuip speelde, leidde met een verkeerde pass op Jorge Sánchez de 1-0 van Paixão in. Schreuder is mild voor Berghuis. "Sánchez kon zich ook aanbieden aan de zijkant, waardoor ze zich eronderuit hadden kunnen spelen. Maar goed, fouten horen bij voetbal. Ik ga daar niet iets over zeggen dat het een verkeerde bal is. Berghuis had na rust ook twee wereldopeningen."