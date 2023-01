Davy Klaassen zag ‘fantastische’ Ajacied: ‘Dat moet gezegd worden’

Zondag, 22 januari 2023 om 17:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:54

Davy Klaassen is niet tevreden met het gelijkspel tegen Feyenoord in De Klassieker (1-1). De Amsterdammers kwamen op achterstand door een prachtige goal van Igor Paixão, maar trokken de stand in de tweede helft gelijk. Klaassen kopte de bal vanaf de achterlijn voor het doel en zag Mats Wieffer de bal voor het laatst toucheren. De middenvelder van Ajax heeft het doelpunt echter op zijn naam gekregen.

Klaassen is niet tevreden met het punt. "Nee, uiteindelijk niet. Misschien als je de wedstrijd bekijkt dat het wel terecht is. Maar ik ben hier niet tevreden mee. In de kleedkamer was ook iedereen teleurgesteld. Maar dat hoort ook. We spelen bij Ajax", aldus Klaassen. "We kwamen in de eerste helft moeilijk van onze helft af, zonder dat zij echt grote kansen creëerden. Ik denk dat wij de grootste kans hebben gehad met Kudus (kopbal voorlangs, red.). In de tweede helft knokten wij ons er beter in. Na rust waren we balvaster."

Ajax komt op gelijke hoogte door een eigen goal van Mats Wieffer ??#FEYAJA pic.twitter.com/B2p2jLYT0G — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

Hans Kraay junior vraagt vervolgens of het te maken had met het inbrengen van Bergwijn dat Ajax balvaster werd. De buitenspeler begon op de bank en zag de voorhoede gevormd worden door Francisco Conceição, Dusan Tadic en Mohammed Kudus. Bij aanvang van de tweede helft nam Bergwijn de plek van Conceição in. "Stevie viel fantastisch in, dat moet gezegd worden", is Klaassen complimenteus. "Maar we kwamen dus moeilijk van onze eigen helft in de eerste helft. Dan ziet iedereen er slecht uit."

Dat de treffer op naam van Klaassen kwam, zorgde voor verbazing in de studio bij ESPN. De bal leek achter te gaan, maar kon door de middenvelder van Ajax toch nog voor het doel worden gebracht. Daar stond Wieffer op de doellijn om de bal in eigen doel te werken. "Het interesseert me niet hoe hij erin gaat", aldus Klaassen. "Ik wilde hem op goal/voor koppen. De hoek was moeilijk, maar er zat een effect aan. Ik probeerde hem gewoon voor het doel te krijgen, dan is het maar net hoe het uitkomt."