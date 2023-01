Berghuis: ‘René van der Gijp is de domste van iedereen die ik heb gehoord’

Zondag, 22 januari 2023

Steven Berghuis haalt na de Klassieker tegen Feyenoord (1-1) hard uit naar René van der Gijp. De aanvallende middenvelder van Ajax noemt de uitspraken die de analist van Vandaag Inside eerder deze week over hem deed 'dom'. "René van der Gijp is van alle mensen die ik heb gehoord de domste", aldus Berghuis tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

Berghuis werd ernstig bedreigd voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Feyenoord. Van der Gijp adviseerde om de Ajacied niet mee te nemen naar De Kuip. "Ik zou Berghuis thuislaten, dan ben je van een hoop gezeik af. Je haalt de angel eruit, laat gaan", aldus de oud-rechtsbuiten. Het schoot in het verkeerde keelgat bij Berghuis. "De media hebben het lekker aangewakkerd. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord: onze trainer en de trainer van Feyenoord. Maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord. Dan bedoel ik bijvoorbeeld René van der Gijp, dat is de domste eigenlijk met de dingen die hij zegt."

Ook het Algemeen Dagblad moet het ontgelden bij Berghuis. "Het Algemeen Dagblad, waar hele verstandige mensen werken, ook mensen met kinderen, dat het verstandig vindt om een foto van mij in een Ajax-shirt, schreeuwend, op de cover te doen. Zou dat helpen, denk je? Helemaal hier in Rotterdam." Het raakt Berghuis zichtbaar. "Deze week heeft wel impact op mij gehad en ook op mijn familie."

"Ik denk dat media en mensen met zo'n bereik wel moeten nadenken als ze wat zeggen", vindt Berghuis. "Dat is het eigenlijk." Uiteindelijk liep zijn terugkomst in een volle Kuip goed af. "Als je het vandaag ziet in het stadion: prima. Fluiten, een paar spreekkoren, oké prima. Ze zijn ook teleurgesteld dat ik weg ben gegaan, dat mag ook. Maar mensen worden zo opgehitst door de media. Dat heeft veel impact op mij."

De uitlatingen van Van der Gijp

Van der Gijp discussieerde afgelopen vrijdag met tafelgenoot Johan Derksen over de komst van Berghuis naar De Kuip. Laatstgenoemde was het pertinent oneens met Van der Gijp. "Als je hem niet wil laten spelen maar voor de bank meeneemt, zou ik hem thuislaten", aldus Derksen. "Kijk, als hij in de basis staat, dan hebben ze (de Feyenoord-fans, red.) plannen met hem. Want als je hem een keer thuislaat, dan kunnen ze dat volgende week bij een andere club ook doen. Dan denken ze: oh, dat werk dus zo. "

Van der Gijp was het op zijn beurt weer niet eens met Derksen. "Dat werkt niet zo, Johan. De aanvoerder en beste speler van Feyenoord is naar Ajax gegaan, dat lag behoorlijk gevoelig. Ik vind het een gedoe. Ik zou hem gewoon thuislaten, laat gaan. Je haalt de angel eruit en er valt niets meer te fluiten of te doen, klaar. Je bent van een hoop gedoe af, joh. Volgens Derksen wint in zo'n geval de harde kern van Feyenoord. "Het gaat niet om de harde kern Johan, er gaan er zo 50.000 helemaal gek worden als hij het veld opkomt. Niet alleen de harde kern. Hij is ook geen beslisser. Ja, tegen RKC."