Ten Hag posteert Wout Weghorst in kraker tegen Arsenal in de basis

Zondag, 22 januari 2023 om 16:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:14

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor de topper tegen Arsenal bekendgemaakt. De Nederlandse oefenmeester ruimt in de punt van de aanval opnieuw een basisplaats in voor Wout Weghorst. Scott McTominay vervangt de geschorste Casemiro, terwijl Tyrell Malacia genoegen moet nemen met een plek op de bank. Het Premier League-duel vangt om 17.30 uur in het Emirates Stadium aan.

Ten Hag wijzigt zijn basiself slechts op één positie ten opzichte van het gelijkspel tegen Crystal Palace (1-1) van afgelopen woensdag. De manager van United zag toen tot zijn afgrijzen vanaf de kant hoe Casemiro een fatale gele kaart opliep. Ten Hag heeft ervoor gekozen om de geschorste middenvelder te vervangen door McTominay. Met Lisandro Martínez, Christian Eriksen en Antony starten er drie voormalig Ajacieden bij the Red Devils in de basis.

Arsenal overtuigde vorige week zondag in de North London Derby tegen Tottenham Hotspur (0-2). Mikel Arteta ziet geen reden om zijn basiself voor de kraker tegen United te wijzigen. Smaakmaker Martin Ødegaard begint op het middenveld, Eddie Nketiah is de aanvalsleider. Leandro Trossard, die eerder deze week voor dertig miljoen overkwam van Brighton & Hove Albion, begint op de bank.

Opstelling Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Ødegaard, Partey, Xhaka; Saka, Nketiah, Gabriel Martinelli.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Eriksen, Bruno Fernandes, McTominay; Antony, Weghorst, Rashford.