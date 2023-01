‘Hattrick hero’ Haaland vindt in Wolverhampton zijn volgende slachtoffer

Zondag, 22 januari 2023 om 16:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:13

Manchester City heeft een overtuigende zege geboekt in de Premier League. Aan de hand van Erling Braut Haaland, die een hattrick produceerde, wonnen the Citizens met 3-0 van Wolverhampton Wanderers. City had in het eerste bedrijf moeite met het creëren van kansen, maar na de eerste treffer van Haaland was het hek van de dam. Door de overwinning nestelt de ploeg van manager Josep Guardiola zich steviger op de tweede plaats en wacht het het resultaat van Arsenal - Manchester United af. Wolverhampton staat zeventiende en moet alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen.

Guardiola begon zonder grote verrassingen aan het duel in het Etihad Stadium. Nathan Aké, die in blessuretijd zou invallen, moest op de bank plaatsnemen en zag dat het centrale verdedigingsduo bestond uit John Stones en Manuel Akanji. De pas achttienjarige Rico Lewis bekleedde de rechtsbackpositie. Kyle Walker was daardoor reserve. Op het middenveld was Kevin De Bruyne de meest aanvallende middenvelder. De Belg moest voor aanvoer zorgen naar Riyad Mahrez, Haaland en Jack Grealish.

Daar is hij weer, ???????????? ??????????????! ?? De Noorse spits kopt binnen uit een voorzet van Kevin De Bruyne ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Gq6hv11rq8 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 22, 2023

Na een rustige openingsfase kreeg Haaland na een ruim kwartier spelen de kans om de score te openen. De Noor ontsnapte even aan de aandacht van de verdediging van the Wolves, maar zag zijn schot vervolgens gekeerd worden door José Sá. De bezoekers moesten in de eerste twintig minuten het spel aan City laten, dat liefst 84 procent balbezit had. De thuisploeg kwam echter niet lekker in het spel en probeerde het daarom bijvoorbeeld via een afstandsschot van Rodri, dat hoog over ging. Vijf minuten voor rust was de openingstreffer alsnog daar. Een subtiele voorzet van De Bruyne werd fraai binnengekopt door Haaland: 1-0. In de slotfase van het eerste bedrijf vielen er geen kansen meer te noteren.

Vijf minuten na rust mocht Haaland vanaf elf meter aanleggen voor zijn tweede van de middag. Ilkay Gündogan werd gehaakt door aanvoerder Ruben Neves, waarna de bal op de stip ging. Haaland stuurde Sá vervolgens de verkeerde kant op: 2-0. Luttele minuten later plantte Jack Grealish de bal op het hoofd van Riyad Mahrez, die met zijn poging het zijnet vond. De supporters van City konden even later alsnog juichen. Sá leverde de bal zomaar in bij Mahrez, die aflegde op Haaland. De 22-jarige Scandinaviër tikte vervolgens simpel binnen: 3-0. Haaland werd na een uur spelen naar de kant gehaald en vanaf de bank zag hij Mahrez er 4-0 van maken, maar de Algerijn bleek buitenspel te staan. Invaller Julián Álvarez kreeg nog een kans om alsnog de vierde treffer van de middag te maken, maar de Argentijn stuitte op de voet van Sá.