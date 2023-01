Feyenoord en Ajax blijven in evenwicht na kopdoelpunt van Davy Klaassen

Zondag, 22 januari 2023 om 16:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:05

Feyenoord is er zondag in De Klassieker niet in geslaagd om Ajax op acht punten te zetten. De koploper kwam voor rust nog wel op voorsprong na balverlies van Steven Berghuis en een schitterend afstandsschot van Igor Paixão. Ajax kwam twintig minuten voor tijd op 1-1 dankzij een kopdoelpunt van Davy Klaassen, die de treffer ondanks een aanraking van Mats Wieffer op zijn naam krijgt. Een winnaar kwam er in de slotfase niet meer in de sfeervolle Kuip, waardoor Ajax als nummer vijf op vijf punten blijft staan van Feyenoord.

Alfred Schreuder durfde het dus aan met Berghuis, die hard werd uitgefloten bij zijn entree in De Kuip. Verder stonden bij beide ploegen de vertrouwde namen aan de aftrap. Feyenoord begon met de nodige agressie aan het topduel en Ajax had enkele overtredingen nodig om het gevaar van de thuisploeg te beteugelen. Jurriën Timber tikte de bal zelfs bijna in eigen doel na ruim een kwartier spelen en de verdediger was halverwege de eerste helft de aanstichter van een opstootje na een overtreding op Alireza Jahanbakhsh. Timber ging enigszins theatraal naar de grond bij de ruzie, maar kreeg desondanks geel van Serdar Gözübüyük, evenals Jahanbakhsh.

Igor Paixão schiet Feyenoord op weergaloze wijze op voorsprong ????#FEYAJA pic.twitter.com/07fIxESCOM — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

Ajax meldde zich na bijna een halfuur voor het eerst voor het doel van Justin Bijlow: een voorzet van Calvin Bassey kwam terecht bij Mohammed Kudus, die naast kopte. De ban werd gebroken na 34 minuten spelen. Berghuis faalde met een pass op Jorge Sánchez, waarna de bal uiteindelijk terechtkwam bij Paixão. De buitenspeler trok naar binnen en liet Gerónimo Rulli kansloos met een fabelachtige knal in de rechterhoek: 1-0. Teleurstelling uiteraard bij Berghuis en dolle vreugde bij alles en iedereen van Feyenoord. In de resterende minuten tot de rust kreeg Wieffer geen penalty na een schwalbe en kon Francisco Conceição niet afronden van dichtbij nadat Bijlow al uit positie was geraakt. Het bleek later buitenspel te zijn voor de vleugelaanvaller.

Diezelfde Conceição werd in de rust vervangen door Steven Bergwijn, die zich al snel liet zien met een schot dat over het doel vloog. Ajax leek wat sterker te worden in de eerste fase na rust, al leverde dat geen grote kansen op. Twintig minuten voor tijd was daar eindelijk die grote kans voor de bezoekers, met Kudus die op Bijlow afstormde. De bal ging voorbij de doelman, maar net voor de doellijn bracht de alerte Quilindschy Hartman redding voor Feyenoord. De 1-1 viel een minuut later alsnog. Een halve omhaal in de zestien kwam bij de tweede paal terecht bij Klaassen, die de bal vanaf de tweede paal weer voor het doel kopte en tot zijn grote geluk zag hoe Wieffer een eigen doelpunt maakte. Officieel krijgt Klaassen de treffer op zijn naam.

Ajax komt op gelijke hoogte door een eigen goal van Mats Wieffer ??#FEYAJA pic.twitter.com/B2p2jLYT0G — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

In de fase na de gelijkmaker bracht Slot Santiago Giménez en Javairô Dilrosun binnen de lijnen. Bij Ajax werd de uitgefloten Berghuis vervangen door Brian Brobbey. De ingevallen Javairô Dilrosun kreeg het al snel aan de stok met Bassey en even later was het opnieuw raak toen Wieffer Kenneth Taylor van achteren neerhaalde. Het leverde de Feyenoorder geel op, terwijl ook Klaassen op de ban werd geslingerd door Gözübüyük vanwege het opstootje. Het totaal kwam hierdoor op acht gele kaarten te staan in De Klassieker. Oussama Idrissi en Quinten Timber verschenen in de slotminuten ook nog op het veld in Rotterdam-Zuid. Jurriën Timber leek nog te moeten worden gewisseld toen hij op de grond ging zitten en Schreuder dacht al aan een wissel, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.

Giménez leek in de slotminuut matchwinner te worden toen hij na een sprintduel in de zestien opdook en na goed kapwerk in kansrijke positie kwam. Het schot was echter niet goed genoeg om de alerte Rulli te verschalken. In de tegenaanval werd Brobbey net buiten de zestien gestuit door Hartman op het moment dat de aanvaller de zestien van Feyenoord in wilde sprinten. Het bleef spannend, ook in de vijf minuten aan blessuretijd. Een winnaar kwam er uiteindelijk niet in deze editie van de enige echte Klassieker van Nederland.