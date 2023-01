Prachtige treffer Nathan Redmond hoogtepunt bij benauwde zege Besiktas

Zondag, 22 januari 2023 om 16:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:29

Besiktas heeft een belangrijke zege geboekt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Senol Günes won mede dankzij de vele gemiste kansen van Kayserispor met 0-2 via doelpunten van Nathan Redmond en Salih Uçan. Vincent Aboubakar maakte in het tweede bedrijf zijn rentree voor de topclub uit Istanbul. Besiktas klimt door de zege naar de vierde plaats, terwijl Kayserispor achtste staat.

Aan de kant van Kayserispor moest Bilal Bayazit op de bank beginnen. De 23-jarige Amsterdammer zag de meer ervaren Cenk Gönen de voorkeur tussen de palen krijgen. Aan de kant van Besiktas had Günes nog geen basisplaats in huis voor Vincent Aboubakar, die deze week werd gecontracteerd als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Wout Weghorst. De Kameroener maakte in de tweede helft zijn rentree voor de club uit Istanbul. Günes koos in de spits voor Cenk Tosun, die in zijn rug werd gesteund door Redmond, Gedson Fernandes en Jackson Muleka. Dele Alli begon op de bank, evenals onder meer voormalig PSV'er Atiba Hutchinson.

Besiktas kwam al in de tweede minuut op voorsprong. Kayserispor nam de aftrap, maar was niet bij de les en leidde simpel balverlies. Redmond kon er met de bal vandoor en vond de rechterbovenhoek op fraaie wijze. Arthur Masuaku probeerde er niet veel later 0-2 van te maken, maar de poging van de linksback vloog centimeters naast de paal. Na ruim een half uur spelen maakte de thuisploeg er bijna op spectaculaire wijze 1-1 van. Een voorzet vanaf de rechterkant belandde net achter Gökhan Sazdagi, die het daarom met een omhaal probeerde. De poging van de spits belandde maar net naast de paal.

Luttele minuten later werd ook Carlos Mané gevaarlijk. De linksbuiten zag de bal stuiterend voor zich belanden en probeerde de bovenhoek met binnenkant rechts te vinden. Zijn poging kon echter worden gekeerd door Besiktas-doelman Mert Günok. Redmond had een goede actie in huis aan de linkerkant en gaf voor. Het gevaar leek even te worden weggewerkt door de verdediging van de thuisploeg, maar Uçan kon oppikken vond met een droge schuiver de verre hoek: 0-2. Vlak voor rust probeerde Olivier Kemen de spanning terug in de wedstrijd te brengen middels een schot van afstand, dat maar net naast het doel van Günok vloog. In de zesde minuut van de blessuretijd kreeg Kemen een enorme kopkans, maar de ongedekte Fransman zag de bal naast de paal vliegen.

Na rust belandde een op het oog matige voorzet van Masuaku zomaar tegen de paal, maar tot opluchting van Kayserispor kwam er geen kans uit de rebound. Na 65 minuten spelen kreeg Tosun een grote kans om de 0-3 aan te tekenen. De spits ontving een pass van Muleka, maar kreeg de bal niet in het net. In de 69e minuut mochten Alli en Aboubakar invallen. Zij vervingen Tosun en Muleka. Vijf minuten voor tijd kreeg Kayserispor de kans om de 1-2 aan te tekenen. Na een goede aanval over de linkerkant kwam de voorzet na goed doorzetten van linksback Lionel Carole. De bal kwam voor de voeten van centrale verdediger Dimitrios Kolovetsios terecht, die zijn schot rakelings over zag gaan. In blessuretijd kreeg Valentin Rosier direct rood na aanmerkingen op de leiding.