Vincent Janssen bewijst met dubbelslag eens te meer zijn waarde voor Antwerp

Zondag, 22 januari 2023 om 15:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:30

Royal Antwerp heeft zondagmiddag een overtuigende zege geboekt in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel won mede dankzij twee goals van Vincent Janssen met 4-1 van Standard Luik. De spits komt daarmee op veertien competitietreffers, evenveel als Paul Onuachu van KRC Genk. Door de zege verkleint Antwerp de achterstand op koploper Genk tot tien punten.

Janssen, Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp konden tegen Standard Luik alle drie rekenen op een basisplaats. Janssen was de afgelopen weken op schot voor the Great Old. Alleen tijdens de nederlaag tegen Union Sint-Gillis (2-0) wist de spits het net niet te vinden. Zondagmiddag slaagde hij erin om de ban al binnen acht minuten te breken. Op aangeven van Jelle Bataille kopte hij knap tegendraads binnen: 1-0. De thuisploeg had in het eerste bedrijf het overwicht en wist dit na een klein half uur opnieuw in de score uit te drukken. Antwerp kwam er razendsnel uit via de counter, waarna Arbnor Muja op aangeven van Ekkelenkamp de marge verdubbelde: 2-0.

Standard dacht de spanning vijf minuten voor rust weer terug in de wedstrijd te brengen na een rake kopbal van Steven Alzate, echter bracht Antwerp het verschil direct weer terug naar twee. Een ongelukkige rol was er voor Merveille Bope Bokadi, die de bal achter zijn eigen doelman kopte: 3-1. De bezoekers kwamen al vroeg in de tweede helft voor een lastige opgave te staan, nadat Gojko Cimirot zijn tweede gele kaart ontving voor een overtreding op Michel-Ange Balikwisha. Met een man meer op het veld kon Antwerp het duel vervolgens rustig uitspelen. Het slotakkoord was vlak voor tijd voor Janssen, die op aangeven van Ritchie De Laet kon binnentikken: 4-1.