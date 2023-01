ADO Den Haag wil reeks voortzetten maar wint niet van hekkensluiter

Zondag, 22 januari 2023 om 14:12 • Rian Rosendaal

ADO Den Haag is er niet in geslaagd om voor de derde keer op rij te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Na overwinningen op FC Dordrecht (0-1) en MVV Maastricht (2-1) werd zondag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong FC Utrecht, de hekkensluiter. Thomas Verheydt scoorde weer eens voor ADO en de fysiek sterke aanvaller staat nu op zeven competitiedoelpunten. ADO bezet nu de veertiende plek en de ploeg uit de Domstad is ondanks het punt nog immer laatste.

ADO was duidelijk de bovenliggende partij in de beginfase, terwijl de bezoekers zich beperkten tot verdedigen. Jordy Wehrmann zag een gekraakt schot overvliegen en toen Joey Sleegers alleen op het doel afging was daar Calvin Raatsie die redding bracht en daarbij geblesseerd raakte. Na een halfuur spelen was het dan eindelijk raak voor ADO: Na een goede actie en dito voorzet van Boy Kemper kon Verheydt van dichtbij de 1-0 aantekenen. In het laatste kwartier voor rust werd er niet meer gescoord en daar was vooral Jong Utrecht blij mee.

De thuisploeg ging na rust op jacht naar de tweede treffer, die er bijna kwam in de 75ste minuut. Verheydt had echter de pech dat hij het doel maar net miste. Waar ADO op de 2-0 loerde, daar viel aan de andere kant de gelijkmaker. Mees Rijks tikte op aangeven van Eliano Reijnders binnen, waardoor de stand weer gelijk was. Later werd duidelijk dat Daryl Werker de bal als laatste had geraakt. ADO moest dus aan de bak in de slotfase om de zege alsnog over de streep te trekken. Het zo bekende Haags kwartiertje bracht ditmaal geen late overwinning voor het elftal van trainer Dick Advocaat.

Sleegers schreeuwde om een strafschop toen hij werd neergehaald in de zestien. De bal kwam ondanks de protesten niet op de stip te liggen. ADO bleef het tot het einde proberen, maar de derde overwinning op rij zat er niet meer in. Advocaat gaat met zijn team vrijdag op bezoek bij VVV-Venlo. Het beloftenelftal van Utrecht maakt zich vanaf nu op voor de thuiswedstrijd tegen De Graafschap van maandag 30 januari.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 20 15 2 3 28 47 2 Heracles Almelo 20 14 2 4 30 44 3 FC Eindhoven 20 10 6 4 10 36 4 Almere City FC 21 11 3 7 6 36 5 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 6 VVV-Venlo 20 9 5 6 0 32 7 Jong AZ 20 9 4 7 8 31 8 Willem II 20 8 6 6 6 30 9 NAC Breda 21 8 4 9 -6 28 10 Telstar 20 6 8 6 -7 26 11 De Graafschap 21 7 5 9 -1 26 12 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 13 Jong PSV 20 6 6 8 -1 24 14 ADO Den Haag 21 6 6 9 -8 24 15 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 16 FC Dordrecht 21 6 5 10 -12 23 17 FC Den Bosch 21 7 1 13 -12 22 18 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 19 TOP Oss 21 5 3 13 -15 18 20 Jong FC Utrecht 21 4 4 13 -14 16