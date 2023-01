Amin Sarr beslist fletse derby en duwt Groningen verder het moeras in

Zondag, 22 januari 2023 om 14:08 • Guy Habets

De Derby van het Noorden is een prooi geworden voor sc Heerenveen. Amin Sarr was het goudhaantje voor de Friezen, want hij scoorde twee keer en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de 3-1 overwinning. Groningen had lang uitzicht op een resultaat in het Abe Lenstra Stadion, maar vergooide het zelf in de slotfase en blijft nu angstig naar beneden kijken.

De strijd tegen degradatie noopte Mark-Jan Fledderus, de technisch directeur van FC Groningen, tot het halen van nieuwe spelers. Twee van de drie nieuwelingen stonden meteen in de basis: Mads Bech Sørensen en Johan Hove mochten het laten zien, terwijl Aimar Sher als reserve aan de wedstrijd begon. Kees van Wonderen verraste ondertussen met het op de bank houden van Sydney van Hooijdonk. Heerenveen speelde met een formatie waarin maar plaats was voor één spits en dat was Sarr.

? Binnen 5 minuten is het al raak voor @scHeerenveen!



??? Andries Noppert ??

? Amin Sarr#heegro pic.twitter.com/KXkyZykh4o — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

Die ene spits had binnen vijf minuten al een bal in het netje liggen. Sarr profiteerde optimaal van een inschattingsfout van Thijmen Blokzijl, de zeventienjarige verdediger van Groningen, en schoof de bal onder de uitkomende Michael Verrips door in het doel: 1-0. De assist kwam op naam van Andries Noppert, die zijn spits bereikte met een lange uittrap. Dat was een dreun die Groningen even moest verwerken. De mannen van trainer Dennis van der Ree waren na de openingstreffer niet bij machte om het Heerenveen ook lastig te maken en een tweede Friese treffer hing in de lucht.

Toch werd het nog voor rust 1-1. Het eerste Groningse gevaar werd gesticht uit een hoekschop en pardoes viel de bal na een mislukt schot van Ricardo Pepi voor de voeten van Florian Krüger, die de gelijkmaker tegen de touwen rommelde. Verdiend was het niet, maar de gelijkmaker stond en dus startte de tweede helft met evenwicht op het scorebord. De goal van vlak voor de pauze zorgde echter wel voor hernieuwd vertrouwen na rust bij de Trots van het Noorden. Ingooispecialist Bech zorgde er met een lange slinger voor dat Tomas Suslov een kans kreeg, maar zijn inzet werd gekeerd door Noppert.

De intenties van Groningen waren wel meteen duidelijk en Heerenveen liet het allemaal gebeuren. De gastheren speelden stukken minder goed dan in het eerste bedrijf en het morrende publiek zag lijdzaam toe hoe de bezoekers de Derby van het Noorden steeds meer naar hun hand trachtten te zetten. Pas in de slotfase zetten de Friezen een versnelling in en dat leverde meteen de 2-1 op. Pelle van Amersfoort liep weg bij Bech en kopte een corner van Thom Haye in, waarna het duel even later meteen beslist werd. Groningen gaf de bal na de aftrap meteen weg en uiteindelijk deponeerde Mats Köhlert de bal op het hoofd van Sarr, die de eindstand op 3-1 bepaalde.