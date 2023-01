Xavi verrast en zet Frenkie de Jong voor duel met Getafe op de bank

Zondag, 22 januari 2023 om 17:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:26

De opstelling van Barcelona voor het LaLiga-duel met Getafe is bekend. Waar Xavi zijn sterkhouders in de bekerwedstrijd tegen Ceuta (0-5) nog rust gaf, treedt Barça zondagavond tegen Getafe weer in sterke opstelling aan. Frenkie de Jong wordt verrassend genoeg door zijn trainer gepasseerd. Robert Lewandowski zit nog steeds een schorsing uit, waardoor Ansu Fati in de punt van de aanval begint. De aftrap vindt plaats om 18.30 uur in het Spotify Camp Nou.

Barça plaatste zich afgelopen donderdag tegen derdedivisionist Ceuta overtuigend voor de kwartfinale van de Copa del Rey. Op doel kreeg Iñaki Peña de kans zich te laten zien. Tegen Getafe keert Marc-André ter Stegen echter weer terug onder de lat van de Catalanen. De defensie wordt gecompleteerd door Sergi Roberto, Jules Koundé, Andreas Christensen en Alejandro Baldé.

De Jong moet tegen Getafe genoegen nemen met een plek op de bank. Xavi geeft de voorkeur aan Gavi, die samen met Sergio Busquets en Pedri het middenveld vormt. In de voorhoede heeft de 42-jarige oefenmeester weinig smaken om uit te kiezen. Memphis Depay vertrok naar Atlético Madrid, terwijl Ferran Torres net als Lewandowski een schorsing uitzit. Ousmane Dembélé, Fati en Raphinha vormen daardoor het aanvalstrio.

Barcelona verkeert de laatste weken uitstekend in vorm. Naast dat de ploeg de kwartfinale van de Copa del Rey wist te bereiken en beslag legde op Supercopa de España, werd er in LaLiga dankzij een belangrijke overwinning op Atlético Madrid ook een klein gat geslagen met achtervolger Real Madrid. De Koninklijke ging in de vorige speelronde verrassend met 2-1 onderuit bij Villarreal en kijkt momenteel tegen een achterstand van drie punten aan.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Fati, Démbélé.