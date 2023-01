Vink: ‘Hij is echt de enige in de laatste fase die iets creatiefs doet bij PSV’

Zondag, 22 januari 2023 om 12:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:20

Marciano Vink zet vraagtekens bij de aanvallende kracht van PSV. Volgens de analist van ESPN is Xavi Simons momenteel de enige die richting het doel van de tegenstander voor gevaar zorgt. Simons werd zaterdagavond tegen Vitesse (1-0 overwinning) voortijdig naar de kant gehaald door Ruud van Nistelrooij en was zichtbaar ontevreden met de wissel.

"Er komt nu wel heel veel creatieve verantwoordelijkheid op zijn schouders te liggen", concludeert Vink zondag in Goedemorgen Eredivisie. "Want hij is echt de enige in de laatste fase die iets creatiefs doet. Want je hebt Til, El Ghazi en De Jong, en that's it. Dat zou je niet van zo'n jonge jongen mogen verwachten. Er moet wel iets bij, iets van creativiteit. En je hebt dat op de bank zitten." Dat Joey Veerman tegenwoordig reserve is roept vraagtekens op. "Ik ben het er niet mee eens dat hij op de bank zit. Ik ben niet een hele grote fan, maar ik ben wel fan van zijn kwaliteiten."

?? Waarom kijkt Xavi Simons zo 'ongelooflijk sip' als hij de bal niet krijgt? ?? "De bal is m'n speelgoed" pic.twitter.com/4i6bjuajom — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2023

"En als je dat toch in je selectie hebt, dan vind ik het best wel zonde om te kijken naar Sangaré, die eigenlijk doet waar Sangaré zin in heeft", uit Vink zijn twijfels over de inbreng van de controleur. "En een Gutiérrez die heel goed een bal af kan pakken. Maar daarachter heb je er ook twee lopen waar de creativiteit er ook niet van afstraalt (Armando Obispo en Jarrad Branthwaite, red.). Dus centraal gezien is er heel weinig creativiteit. Het is dat Xavi Simons erin staat, waardoor de wedstrijd (tegen Vitesse, red.) nog aantrekkelijk wordt. Maar zet Veerman erbij, ik denk dat hij op 10 niet eens zo'n groot drama zou zijn", geeft Vink mee aan Van Nistelrooij.

Aad de Mos ziet in Simons iemand die nog echt gek is van het spelletje. Hij geeft een training van afgelopen week als voorbeeld. "Hij komt dan met een ijsmuts en gaat op een bal zitten. En gaat dan alles zitten bekijken op zijn gemak. Dat is zo'n liefhebber die jongen, dat vind je ook terug in zijn spel. Die jongen houdt zo vreselijk veel van het voetbal, anders doe je dat niet. Je kunt ook binnen blijven, zoals ze allemaal doen. Maar hij gaat naar buiten en kijken. En stimuleert de jongens die niet gespeeld hebben. Dat is een hele echte, een hele echte."

Hans Kraay junior vindt dat Xavi Simons niet zo opzichtig moet balen.

Hans Kraay junior vindt het niet kunnen dat Simons zo teleurgesteld reageerde op zijn wissel tegen Vitesse. "Toen ik het zag dacht ik: Waarom accepteren we het van hem wat makkelijker dan bij Veerman? Toen betrapte ik mezelf erop. Ik vind het misschien minder irritant. Maar je mag niet verdrinken in je eigen verdriet, of je nou 19 bent of 39. Je mag teleurgesteld zijn, maar hou het een beetje bij je", krijgt Simons als advies voor de toekomst.