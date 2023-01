Danilho Doekhi kan een jaar na transfervrije overstap al naar de absolute top

Zondag, 22 januari 2023 om 12:17 • Guy Habets

Danilho Doekhi staat in de belangstelling van meerdere clubs uit Engeland en Italië. Dat weet transferspecialist Fabrizio Romano te melden. De centrale verdediger, die afgelopen zomer nog transfervrij van Vitesse naar Union Berlin trok, heeft zich in de Duitse hoofdstad in de kijker gespeeld. Zaterdag trof hij nog tweemaal doel namens die Eisernen.

Doekhi was jarenlang een gewaardeerde kracht in het hart van de defensie van Vitesse, maar toch koos hij afgelopen zomer voor een transfervrij vertrek naar de Bundesliga. Union Berlin ontving hem met open armen en tot dusver kwam de mandekker tot twaalf officiële wedstrijden voor de huidige nummer drie van de Bundesliga, waarin hij driemaal tot scoren kwam. Twee van die drie goals maakte Doekhi dit weekend tijdens de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim, die met 3-1 gewonnen werd.

De goede cijfers en vooral het solide spel van Doekhi zijn volgens Romano ook opgevallen in Engeland en Italië. Meerdere clubs uit die landen hebben, zo schrijft de transferspecialist, een oogje op de 24-jarige mandekker en hopen in de zomer zaken te kunnen doen met Union. Er zal wel diep in de buidel getast moeten worden om Doekhi los te weken, aangezien hij nog een contract heeft dat hem tot medio 2025 aan de Duitsers bindt. Het is niet duidelijk of de verdediger zelf al oren heeft naar een vertrek.

Doekhi werd opgeleid door Excelsior, maar werd in 2016 door Ajax uit de jeugd van de Kralingers weggeplukt. De centrale verdediger schopte het uiteindelijk niet tot het eerste elftal, maar speelde wel 35 wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Vitesse pikte Doekhi in 2018 op, betaalde bijna drie ton voor zijn diensten en profiteerde vervolgens vier jaar lang van de kwaliteiten van de Rotterdammer. Union pikte hem uiteindelijk transfervrij op, maar zou Doekhi dus al na een jaar kwijt kunnen raken.