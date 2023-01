Kraay weet nog hoe negatief hij twee jaar geleden over Kökçü dacht

Zondag, 22 januari 2023 om 11:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:30

Het goede seizoen dat Orkun Kökçü doormaakt is ook niet onopgemerkt gebleven bij de analisten van ESPN. In Goedemorgen Eredivisie steken Karim El Ahmadi en Aad de Mos de loftrompet over de middenvelder en aanvoerder van koploper Feyenoord. Met name de fitheid die Kökçü elke week tentoonspreidt is indrukwekkend, zo komt zondagmorgen naar voren in de analyse halverwege het seizoen.

"Ik vind hem echt een leider in het veld en wat mij is opgevallen, iets dat hij de voorgaande jaren niet veel deed. Als analist zie ik hem heel vaak spelers bij zich roepen, om daar mee bezig te zijn", zo opent El Ahmadi. "Dat hij dat op zo'n jonge leeftijd (22, red.) doet vind ik echt knap. En dan dit seizoen met zijn zeven goals. Ik vind hem echt flinke stappen maken. Vorig seizoen met de Conference League was hij ook al goed. En met een aanvoerder van 21 of 22, dat laat voor mij zien waarom Feyenoord bovenaan staat. Ook mede door Kökçü", stelt de oud-middenvelder van de Rotterdammers een zeer positief tussenrapport op over de middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

bij ESPN is men lovend over de opmars van Orkun Kökçü.

Hans Kraay junior zag Kökçü anderhalf jaar geleden een omslag maken op het gebied van fitheid. "Toen hij twee jaar geleden in verband werd gebracht van clubs van vijftien of achttien miljoen euro in Turkije, dacht ik: Waarom zou je vijftien of achttien miljoen betalen voor iemand die niet dynamisch en superfit is? Maar hij heeft een omslag gemaakt en hij is fit. Hij speelt nu ietsje meer terug en hij is qua fitheid en inzicht zoveel verder. Hij verovert ballen en speelt alles vooruit. Alles lijkt bij hem dertig procent beter te zijn geworden, omdat hij zo fit is", is Kraay net als El Ahmadi lovend over de progressie die Kökçü heeft geboekt.

Volgens Marciano Vink is Kökçü onder Arne Slot een bewegende speler geworden. "Daar hoort een bepaalde fitheid bij. Maar voor mijn gevoel is het allerbelangrijkste dat hij achter de bal is gaan spelen", wijst de analist op een geslaagde keuze van de Feyenoord-coach. "Op het moment dat je achter de bal speelt, kan je nog steeds die loopjes naar voren maken. Alleen ziet het er dan ook allemaal wat beter uit. Fysieker en ook wat fitter. En hij heeft gewoon het spel voor zich. En hij heeft wel die creativiteit om die ballen over veertig meter en ook over tien meter te geven. Plus het feit dat hij aanvoerder gemaakt is, dat doet ook wel wat met een speler."