‘Hij gaat zich ontwikkelen bij Feyenoord en wordt voor 25 miljoen verkocht’

Zondag, 22 januari 2023 om 11:21 • Guy Habets • Laatste update: 11:45

Mats Wieffer gaat het maken bij Feyenoord. Daar is Theo ten Caat, zijn trainer bij Jong FC Twente, van overtuigd. Tijdens zijn periode in Enschede maakte Wieffer al indruk, maar spelers en staf rond het eerste elftal zagen het niet in hem zitten. Ten Caat zegt tegen NU.nl dat hij dat een 'gigantische fout' van Twente vindt.

Ten Caat kan zich zijn eerste kennismaking met Wieffer nog goed herinneren. Hij zag de destijds achttienjarige middenvelder nog niet spelen, maar liet hem wel invallen in een oefenwedstrijd. "Bij de eerste bal die hij raakte, zei ik gelijk: zo!", klinkt het in gesprek met NU.nl. "Hij kreeg een bal aangespeeld, hij legde 'm weg en liep door. Dat klinkt als een heel simpele actie, maar hij deed het in zo'n hoog tempo. Je kon gelijk zien dat hij verstand van voetbal had. Daar zit muziek in, dacht ik."

De stap naar het eerste elftal was gauw gemaakt, maar daar mocht Wieffer niet heel lang meetrainen. Dat had ook met zijn houding te maken. "Hij zei tegen een speler: 'Wat is dat voor een klotebal, je moet 'm daar spelen!'", vertelt Ten Caat. "Hij was tactisch verder dan spelers uit het eerste elftal. Maar dat werd niet op prijs gesteld. Ze vonden hem een wijsneus." Naar verluidt werd er vervolgens geklaagd bij trainer Gonzalo García, die Wieffer niet meer bij de selectie haalde en alleen zo nu en dan liet komen om tien minuten mee te doen in een partijspel.

In 2020 vertrok Wieffer naar Excelsior, waar hij zich in twee jaar ontpopte tot steunpilaar en een transfer naar Feyenoord verdiende. Ten Caat, die al voorspeld had dat de middenvelder het nog zou gaan maken, denkt dat De Kuip niet het plafond van de Tukker zal zijn. "Hij gaat zich gigantisch ontwikkelen bij Feyenoord en voor 25 miljoen euro verkocht worden. Nee, ik zuig dit niet uit mijn duim. Het zal me ook niet verbazen als hij ooit het Nederlands elftal haalt. Spelers kunnen snel doorgroeien. FC Twente zal zich achter de oren krabben. Ze hebben een gigantische fout met Wieffer gemaakt!"