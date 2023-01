Arne Slot geeft winnende elf van Feyenoord ook in De Klassieker de kans

Zondag, 22 januari 2023 om 13:20 • Guy Habets • Laatste update: 14:11

De opstelling van Feyenoord voor de Klassieker tegen Ajax is bekend. Arne Slot, de trainer van de Rotterdammers, had na de zege op FC Groningen van vorige week (0-3) geen reden tot wijzigen en dat heeft hij dus ook niet gedaan. Dat betekent dat Danilo als spits tegen zijn oude club gaat spelen en dat Santiago Giménez opnieuw genoegen moet nemen met een reserverol.

Slot zag dat zijn ploeg het in de Euroborg prima voor elkaar had en laat dezelfde elf spelers dus opnieuw opdraven tegen Ajax. De coach uit Bergentheim kiest er bijvoorbeeld niet voor om Giménez, die als invaller een prima goal maakte in Groningen, een kans als basisspeler te geven. Danilo houdt het vertrouwen en staat in de spits, geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh en Igor Paixão.

Het succesvolle middenveld van de afgelopen weken, aangevoerd door Orkun Kökçü, wordt ook in stand gehouden. Toch kan De Kuip getuige gaan zijn van een rentree, want Quinten Timber is bijna volledig hersteld van zijn blessure en zit weer op de bank. Hij trainde deze week mee en zou zijn broer Jurriën dus nog kunnen bestrijden op het veld. Mats Wieffer en Sebastian Szymanski beginnen naast Kökçü aan de wedstrijd. De achterhoede wordt gevormd door Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman, terwijl de jarige Justin Bijlow het doel verdedigt.

De aftrap in De Kuip zal zondagmiddag om 14.30 uur worden genomen. Het duel tussen Feyenoord en Ajax wordt gefloten door Serdar Gözübüyük, die wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Joost van Zuilen en Johan Balder. Rob Dieperink is de vierde official van dienst, terwijl Pol van Boekel en Charles Schaap het videoarbitrageteam vormen. Het beladen duel zal uitgezonden worden op ESPN 1, hoewel de voorbeschouwing op ESPN 2 te zien zal zijn.

De opstelling van Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Danilo, Paixão.