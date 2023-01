‘PSV en Feyenoord strijden om handtekening van dertienvoudig international’

Zondag, 22 januari 2023 om 09:47 • Guy Habets

PSV en Feyenoord zijn in een transferstrijd verwikkeld om Eduard Spertsyan. Dat meldt Sports24, een Russisch medium. De club uit Brabant zou momenteel op pole-position liggen om de aanvallende middenvelder annex vleugelspeler binnen te halen, maar Feyenoord is naar verluidt zeker nog niet kansloos.

Spertsyan speelt momenteel voor FK Krasnodar in de Russische competitie. Dit seizoen kwam de 22-jarige Armeen al tot negen doelpunten en zes assists in zestien wedstrijden en die cijfers hebben al in een eerder stadium de interesse van PSV gewekt. Russische media wisten toen te melden dat de Eindhovenaren in Spertsyan een eventuele opvolger van Cody Gakpo zagen en Armeens transferjournalist Hrach Khachatryan bevestigt dat, net als het nieuws dat Feyenoord de verrichtingen van de aanvaller ook in de gaten houdt.

Het zal niet eenvoudig worden om de dertienvoudig Armeens international vast te leggen. Hij ligt immers nog tot medio 2026 vast bij Krasnodar en het gerenommeerde Transfermarkt schat de waarde van Spertsyan in op zo'n negen miljoen euro. PSV heeft door de uitgaande transfers van Gakpo en Noni Madueke echter wel wat te besteden en zou een dergelijk bedrag op kunnen hoesten. Hoe serieus de kansen van Feyenoord zijn, is niet duidelijk.

Enkele dagen geleden werd Dmitri Bulykin, die in de Eredivisie uitkwam voor ADO Den Haag, Ajax en FC Twente, nog gevraagd naar een eventuele transfer van Spertsyan. De voormalig spits ziet de Eredivisie als ideale bestemming. "Het is altijd een goed idee om vanuit Rusland naar een Europese club te gaan en dan is de Nederlandse competitie de ideale competitie om je te ontwikkelen", liet hij weten aan RB-Sport. "Zeker voor jonge spelers als Spertsyan. Als ze mij willen hebben, ga ik wel in zijn plaats!"