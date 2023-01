Sjaak Swart legt vinger op de zere plek: ‘Hij zou Ajax eigenlijk moeten dragen’

Zondag, 22 januari 2023 om 08:29 • Guy Habets

Sjaak Swart had meer verwacht van de inbreng van Steven Bergwijn bij Ajax. Dat laat hij weten in gesprek met de NOS. De aanvaller werd voor een bedrag van ruim dertig miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur en begon goed aan het seizoen, maar kende daarna een terugslag. Dat is ook Swart opgevallen.

De malaise in de Johan Cruijff ArenA gaat Mister Ajax aan het hart. Het ontslaan van trainer Alfred Schreuder is volgens hem geen oplossing, maar wel het kritisch kijken naar het aankoopbeleid. Voornamelijk Bergwijn valt Swart tegen. "Hij begon hartstikke goed", zegt de voormalig aanvaller tegen de NOS. "Nu heeft Bergwijn ook een terugslag. Eigenlijk zou hij Ajax moeten dragen en een elftal op sleeptouw moeten nemen."

Het onderpresteren van de spelers valt Schreuder volgens Swart dan ook niet aan te rekenen. "Ajax was tegen Twente heel matig en het leek wel alsof ze in een ander shirtje speelden, maar de spelers moeten weten dat elke club die tegen je speelt meer dan honderd procent geeft. Dat zijn de meesten momenteel niet gewend. Daar kan de trainer niets aan doen. Je kan ook gewoon een jaar hebben dat alles tegenzit. Kijk naar Liverpool, die staan negende in de competitie en raken geen pepermuntje."

Daarmee wil Mister Ajax niet zeggen dat zijn club dit jaar ook zo'n rampseizoen heeft. Swart stelt dat het allemaal nog goed kan komen en dat een overwinning op Feyenoord in De Klassieker nog altijd tot de mogelijkheden behoort. "Die paar punten achter zegt niks. De afgelopen twee weken hebben we negen zieken gehad. En dan hoor ik al die verslaggevers en analisten praten over Ajax... Zo opportunistisch. We moeten niet te snel in paniek raken."