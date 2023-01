Ruud van Nistelrooij verwacht nieuws: ‘Ik ga nu met Marcel Brands bellen’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:10

Ruud van Nistelrooij kan niet anders dan tevreden zijn met de drie punten tegen Vitesse (1-0). De trainer van PSV wil na de hectische week die de club doormaakte niet al te kritisch zijn op het vertoonde veldspel in het Philips Stadion. "Ik plaats deze wedstrijd in de gehele week. Dan is het enige dat telt winnen", aldus Van Nistelrooij na afloop bij ESPN.

PSV raakte gedurende de week met Noni Madueke, die naar Chelsea trok, opnieuw een sterspeler kwijt. "Er is een hoop onrust als er donderdag een speler van de training wordt gehaald, omdat hij verkocht is", legt de trainer van de Eindhovenaren uit, die ook het teleurstellende gelijkspel bij Fortuna Sittard (2-2) nog in zijn achterhoofd had. "Dat moet je allemaal verwerken als team."

Pass Xavi Simons ?? VAR-moment ?? Luuk de Jong ??#PSVVIT pic.twitter.com/6OFAhqJsWS — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2023

Luuk de Jong miste een strafschop en viel daarna uit met een hoofdwond, opgelopen bij een botsing met Melle Meulensteen. "Hij is oké", zegt Van Nistelrooij. "Het is allemaal weer netjes gehecht en dicht, maar het is natuurlijk allemaal geen pretje om mee te maken, maar hij redt ons daar wel door zich ervoor te gooien. Ik heb ook niets gehoord over een hersenschudding of iets dergelijks, dus hopelijk is hij oké voor dinsdag." Dan gaat PSV in de Eredivisie op bezoek bij FC Emmen.

Het missen van de strafschop en het afhaken van de aanvoerder maakte het karwei tegen Vitesse er niet makkelijker op. "Dan moet je gefocust blijven en de wedstrijd over de streep trekken. Dat hebben we gedaan." De Jong schoot zijn strafschop dramatisch in, maar Van Nistelrooij twijfelt niet aan zijn vaste nemer. "'Hij staat op één op het lijstje. Op het WK was hij tegen Argentinië ook heel cool in de strafschoppenserie. Hij is ook cool. Het is zonde dat het vandaag niet lukt, want dat hadden we wel nodig na zo'n week."

PSV gaat Fábio Silva, die zaterdag al in het Philips Stadion was, huren van Wolverhampton Wanderers. Van Nistelrooij kon dat direct na de wedstrijd echter nog niet bevestigen. "Ik heb nog niets gehoord. Ik weet nog niet dat het definitief is. Ik denk dat ik Marcel Brands (de algemeen directeur van PSV, red.) maar eens ga bellen." Silva is een centrumspits, maar de trainer hoopt spoedig ook een nieuwe vleugelaanvaller te begroeten. "Het liefst natuurlijk komende week al, maar dinsdag zal sowieso te kort dag zijn, dus hopelijk in de loop van de week."