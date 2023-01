Lucas Ocampos laat zich direct zien bij rentree voor opgelucht Sevilla

Zaterdag, 21 januari 2023 om 23:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:41

Sevilla heeft op de valreep een zeer belangrijke zege geboekt in LaLiga. In het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán won de ploeg met 1-0 van Cádiz. Invaller Lucas Ocampos, die terugkeerde van een mislukt avontuur bij Ajax, was belangrijk voor zijn ploeg. Vlak voor tijd zette hij zijn directe tegenstander onder druk, die daarop hands maakte. De daaropvolgende strafschop werd benut door Ivan Rakitic. Dankzij de overwinning stijgt Sevilla liefst vijf plaatsen en staat het nu veertiende. Cádiz, dat slechts twee punten minder heeft (18 om 16), staat negentiende.

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli had nog geen basisplaats in huis voor Ocampos. De van Ajax teruggekeerde vleugelaanvaller begon op de bank. Wel mochten voormalig Eredivisionisten Nemanja Gudelj en Karim Rekik het vanaf het begin laten zien. Onder meer Jesús Corona, Papu Gómez en Alex Telles ontbraken wegens blessures, terwijl Marcos Acuña ontbrak vanwege een schorsing. Youssef En-Nesyri stond in de spits opgesteld.

Sevilla verkeert in zwaar weer en had ook tegen Cádiz moeite met scoren. De Andalusiërs konden na een ruim kwartier wel op voorsprong komen via Gudelj. De Servisch international kopte een vrije trap echter over. Aan de andere kant moest Yassine Bounou in actie komen op een schot van Anthony Lozano. Met name Erik Lamela probeerde de ban voor rust te breken. De linkspoot stuitte echter op Cádiz-doelman Jeremías Ledesma of de verdediging van de bezoekers. Uit een vrije trap schoot Óliver Torres rakelings naast. In de blessuretijd van het eerste bedrijf leek Sevilla alsnog op 1-0 te komen. Op aangeven van Torres schoot Lamela fraai via de onderkant van de lat raak. Laatstgenoemde bleek echter buitenspel te staan, waardoor de treffer werd geannuleerd.

Sampaoli krijgt ???????? ?? De trainer van Sevilla maakt zich erg druk langs de zijlijn, en krijgt hiervoor 2x een gele kaart.... ?? De tussenstand is nogsteeds 0-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaCádiz pic.twitter.com/mROPhMGRU9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2023

Rakitic kreeg de eerste grote kans van de tweede helft. De Kroaat nam de bal mooi aan en schoot richting de linkerhoek, waar Ledesma net op tijd bij was. Even voor het uur werd Sampaoli met rood naar de tribunes gestuurd. De Chileen kreeg in eerste instantie geel wegens aanmerkingen op de leiding, maar bleef met armgebaren strooien. Scheidsrechter Alejandro Hernández trok daarop de tweede gele kaart voor de oefenmeester. Centrale verdediger Loïc Badé kreeg niet veel later een goede mogelijkheid. De Fransman was in de voorhoede blijven hangen en kreeg een kans, maar hij zag zijn schot naast gaan.

Broodnodig doelpunt voor Sevilla ?? Vlak voor het eind krijgt de ploeg een penalty en Ivan Rakitic schiet hem binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaFCCadiz pic.twitter.com/ThyXkBZY6A — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2023

Óliver Torres leek vlak daarna alsnog de verlossende openingstreffer te verzorgen. De technicus draaide zich knap vrij, bracht de bal voor het doel en zag het leer net op tijd worden weggewerkt door de verdediging. Een zwabberschot van Rakitic enkele minuten later dwong Ledesma tot een acrobatische redding. Ocampos maakte twintig minuten voor tijd zijn rentree bij Sevilla. De Argentijn ontving een staande ovatie en liet zich zien met enkele goede acties. Sevilla was de hele wedstrijd de betere partij en vlak voor tijd kwam de winnende treffer er alsnog. Iván Alejo maakte onder druk van Ocampos hands en na het zien van de beelden wees Hernández naar de stip. Alejo kreeg zijn tweede gele kaart en Rakitic maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0. Ocampos stuitte in de slotfase nog op Ledesma.