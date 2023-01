Zoeken naar verklaring voor ‘gekke’ fout Scherpen: ‘Is er een oogtest nodig?’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:02

Kees Kwakman zet vraagtekens bij het inschattingsvermogen van Kjell Scherpen. De doelman van Vitesse stopte tegen PSV eerst een strafschop van Luuk de Jong, maar blunderde vervolgens bij het enige doelpunt in de wedstrijd, van Guus Til. Tot overmaat van ramp kreeg Scherpen in de slotminuten rood vanwege het neerhalen van de doorgebroken Yorbe Vertessen. "Dit best gek", zegt Kwakman over dat laatste moment in De Eretribune op ESPN.

Scherpen kwam in blessuretijd van de tweede helft ver zijn doel uit om eerder bij een dieptebal te zijn dan PSV-invaller Vertessen. "Hij schat hem eerst eigenlijk wel goed in", analyseert Kwakman, die bedoelt dat Scherpen de bal had kunnen halen. "Hij staat te wachten op de bal", haakt Mario Been in, die hetzelfde waarneemt. "Als hij doorloopt gebeurt dit niet", aldus de oud-trainer. Door de afwachtende houding van de doelman was Vertessen net eerder bij de bal, waarna de PSV'er viel over het blok dat Scherpen zette. Het leverde laatstgenoemde dus rood op.

Kwakman ziet een patroon bij Scherpen. "Hij had dit ook al een keer tegen sc Heerenveen, dat ze 4-0 verloren. Toen kwam hij ook uit en bleef hij ook staan." De oud-middenvelder zoekt naar een verklaring. "Ik heb soms het idee dat er standaard een oogtest gedaan moet worden. Dit moment van de rode kaart met Scherpen is toch best gek? En het doelpunt van Til is trouwens ook best gek." In het laatste geval dook Scherpen opzichtig over een geplaatst afstandsschot heen.

"Deze moet hij gewoon hebben", vindt ook Been. "Hij heeft een enorme reikwijdte door zijn lengte, maar hij duikt er gewoon overheen, terwijl hij wel goed staat gepositioneerd." Presentator Jan Joost van Gangelen vindt de mislukte keepersactie van Scherpen eveneens opmerkelijk en zegt: "Het is alsof hij met een leesbril staat te keepen, want dan zie je van ver wazig."