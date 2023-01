Dallinga en Aboukhlal belangrijk voor Toulouse; Lacazette toont klasse

Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal hebben een belangrijke rol vertolkt tijdens de bekerwedstrijd van Toulouse. De ploeg van trainer Philippe Montantier bereikte de achtste finales van de Coupe de France dankzij een 2-0 zege op AC Ajaccio. Aboukhlal tekende op aangeven van Dallinga voor de openingstreffer, waarna Rafael Ratão de wedstrijd in het slot gooide. Ook Olympique Lyon heeft de laatste zestien van het bekertoernooi bereikt. Alexandre Lacazette was met een hattrick de grote man tegen vijfdeklasser Chambéry: 0-3. Lyon werkte de wedstrijd in eigen stadion af, al speelde de ploeg op papier een uitwedstrijd.

Toulouse - AC Ajaccio 2-0

Dallinga en Aboukhlal lieten zich in de negende minuut gelden. Dallinga kopte goed door op Aboukhlal, waarna het schot van de Marokkaans international een prooi was voor doelman François-Joseph Sollacaro. Veljko Birmancevic kreeg de volgende kans namens de thuisploeg. De Serviër schoot echter te veel richting het midden van het doel, waardoor Sollarco redding kon brengen. Vlak voor rust kreeg Toulouse alsnog de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Warren Kamanzi zette een goede actie in en deed zijn voorzet op het hoofd van Birmancevic belanden, wiens kopbal over ging.

Na rust vielen de doelpunten wel voor Les Violets. Een schot van Aboukhlal vijf minuten na rust stuitte nog op de verdediging van de Corsicanen, maar tien minuten later was het alsnog raak. Vlak nadat Stijn Spierings inviel bracht Dallinga de bal hard voor het doel, waar Aboukhlal klaarstond om af te ronden: 1-0. Dat doelpunt gaf Toulouse vleugels, want luttele minuten later maakte Ratão er 2-0 van. De Braziliaan schoot het leer koelbloedig in de verre hoek. Aboukhlal werd een kwartier voor tijd afgelost.

Chambéry - Olympique Lyon 0-3

Olympique Lyon had weinig moeite met Chambéry. Lacazette maakte er op aangeven van Tetê in de elfde minuut 0-1 van. Een fraai passje van Rayan Cherki belandde aan de rechterkant van de zestien bij Tetê, die hard voorzette en zag dat Lacazette van dichtbij geen fout maakte: 0-1. Ruim twintig minuten later stond het 0-2. Dit keer was het fraaie voorbereidende werk van Corentin Tolisso, die Tetê vond met een steekpassje. De Braziliaan gaf de bal wederom hard voor, waar Lacazette dit keer met links wist af te ronden.

Na rust kreeg de twintigjarige Bradley Barcola de schijnwerpers op zich gericht. De linkermiddenvelder stuurde zijn directe tegenstanders op onnavolgbare wijze het bos in en hoefde alleen nog maar af te leggen op Lacazette. De routinier voltooide daarmee zijn hattrick: 0-3. Voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico deed 75 minuten mee en pakte vlak voor rust de enige gele kaart van de wedstrijd.