Geschorste Tannane ziet zijn vervanger meteen hoofdrol pakken tegen Emmen

Zaterdag, 21 januari 2023 om 20:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:46

NEC heeft zaterdagavond belangrijke punten gepakt in de strijd om play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Rogier Meijer won in eigen huis met 3-1 van FC Emmen. Landry Dimata was goed voor twee treffers, terwijl Elayis Tavsan, die op de positie van de geschorste Oussama Tannane speelde, twee assists gaf. NEC blijft op de negende plek staan, met twee punten minder dan nummer acht sc Heerenveen. Emmen moet het doen met de zestiende plaats.

NEC liet over zijn intenties geen misverstand bestaan en trok meteen ten aanval. In de tiende minuut werd Ibrahim Cissoko, de spits van de Nijmegenaren, na een fraaie schijnbeweging tegen het gras gewerkt. Scheidsrechter Joey Kooij gaf een penalty, die door Dimata werd binnengeschoten: 1-0. Emmen dacht korte tijd later tegen te scoren via Mark Diemers, die zijn vrije inzet echter van de lijn gehaald zag worden door Bart van Rooij.

Dimata verdubbelde de score na 35 minuten door een-op-een met doelman Mickey van der Hart kalm te blijven: 2-0. Tavsan had de doelpuntenmaker overigens vlak daarvoor gelanceerd met een steekpass. Cillessen onderscheidde zich vlak voor rust met een fraaie reflex op een hard schot richting de onderhoek van Benjamin Bouchouari, maar de keeper van NEC moest vlak voor het rustsignaal capituleren toen Richairo Zivkovic vrij hem voor hem opdook: 2-1. De spits van Emmen punterde de bal handig langs Cillessen.

NEC bracht de marge zeven minuten na rust weer op twee. Tavsan zette ditmaal Cissoko vrij in het strafschopgebied. Laatstgenoemde liftte de bal handig over Van der Hart heen: 3-1. Dimata had de voorsprong vlak daarna verder moeten vergroten, maar kreeg de bal na een voorzet van Cissoko net niet binnen. In het restant van de wedstrijd wist Emmen het niet meer spannend te maken, waardoor de ploeg van trainer Dick Lukkien de hete adem van nummer zeventien FC Volendam en hekkensluiter SC Cambuur voorlopig zal blijven voelen.