Luuk de Jong mist dramatisch genomen penalty en valt meteen geblesseerd uit

Zaterdag, 21 januari 2023 om 20:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:26

Voor Luuk de Jong is het een avond om zo snel mogelijk te vergeten. De spits van PSV miste zaterdag in de openingsfase tegen Vitesse een strafschop en werd vrijwel direct daarna geveld door een hoofdwond. Na minutenlang op het gras te hebben gelegen werd in overleg met de medische staf besloten tot een wissel. Johan Bakayoko kwam voor De Jong het veld in. PSV laat in een eerste reactie aan ESPN weten dat doorspelen door de medici onverstandig werd geacht. De schade bij De Jong lijkt mee te vallen.

In de 23ste minuut van de wedstrijd beging Vitesse-verdediger Mitchell Dijks een vrij ongelukkige charge op Anwar El Ghazi, nadat de kans eigenlijk al voorbij was. Scheidsrechter Pol van Boekel werd naar de kant geroepen om de beelden te bekijken en nam daar ruimschoots de tijd voor. Uiteindelijk gaf de arbiter een strafschop voor PSV, genomen dus door De Jong. De spits dacht Kjell Scherpen met een schijnbeweging in zijn aanloop te verrassen, maar de doelman was niet onder de indruk en raapte het dramatische schot van De Jong zo op.

Pass Xavi Simons ?? VAR-moment ?? Luuk de Jong ??#PSVVIT pic.twitter.com/6OFAhqJsWS — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2023

Tot overmaat van ramp raakte De Jong bij de tegenstoot van Vitesse geblesseerd aan het hoofd. De Oranje-international botste bij een kopduel op tegen Melle Meulensteen en bleef met veel pijn achter op het gras. De Jong bleek een wond aan zijn voorhoofd te hebben opgelopen, waaraan hij zichtbaar veel pijn had. De aanvaller liep zelfstandig het veld af en werd vervangen door Bakayoko.

Luuk de Jong blijft achter met een wond.