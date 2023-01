Memphis Depay debuteert voor Atlético Madrid; prachtige assist Griezmann

Zaterdag, 21 januari 2023 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:59

Memphis Depay heeft zijn debuut voor Atlético Madrid gemaakt. De spits boekte met zijn nieuwe werkgever een 3-0 zege op Real Valladolid, al kwam de Nederlander nog niet tot scoren. Álvaro Morata, die zijn vijftigste doelpunt maakte in LaLiga, Antoine Griezmann en Mario Hermoso deden dat wel. Memphis had in de kleine twintig minuten die hem gegund werden enkele goede dribbels in huis, al was ook duidelijk dat hij nog aan zijn nieuwe teamgenoten moet wennen. Atlético staat door de zege steviger op de vierde plek, terwijl Valladolid het moet doen met plek zeventien.

Atlético begon met Morata in de spits, waardoor Memphis in eerste instantie op de bank plaats moest nemen. Simeone stelde een vijfmansmiddenveld op, waarbij de aanvallende intenties van los Colchoneros al vanaf het begin duidelijk waren. Ángel Correa, Marcos Llorente, Thomas Lemar en Griezmann moesten voor de aanvoer naar voren zorgen, terwijl Koke voor het balans op het middenveld zorgde. Centrale verdedigers Stefan Savic en José María Giménez ontbraken, waardoor Axel Witsel en Hermoso voor doelman Jan Oblak stonden opgesteld.

Doelpunt nummer ???? voor Alvaro Morata in LaLiga ?? Even kappen en dan, 1-0 voor Atleti ??#ZiggoSport #LaLiga #AtléticoRealValladolid pic.twitter.com/arEb0767fu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2023

Atlético kreeg al in de derde minuut een grote kans om de score te openen. Morata zag zijn inzet van vlak voor het doel echter rakelings langs de verkeerde kant van de paal vliegen. De spits strandde minuten later op Valladolid-doelman Jordi Masip. Na een ruim kwartier spelen was het alsnog raak voor de ploeg van Simeone. Na een zeer fraai hakje van Griezmann kapte Morata behendig zijn directe tegenstander uit, waarna hij op overtuigende wijze de korte hoek vond: 1-0. Dat doelpunt gaf de hoofdstedelingen vleugels, want vier minuten later stond het alweer 2-0. Llorente gaf de bal aan de rechterkant mee aan Nahuel Molina, die op zijn beurt Griezmann voor het doel vond. Een fijnbesnaarde vrije trap van de Fransman leidde nog voor rust tot de 3-0, omdat Hermoso in twee instanties raad wist met zijn kans.

Atlético Madrid op dreef! ?? Antoine Griezmann weet na lange tijd weer het nog te vinden in eigen huis voor de 2-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #AtléticoRealValladolid pic.twitter.com/DiBol1qcSb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2023

Na rust deed Atlético het rustiger aan, terwijl Valladolid weinig in de melk te brokkelen had. Namens Valladolid had Álvaro Aguado een goed schot in huis, dat maar net naast de paal vloog. Simeone bracht tien minuten na rust Rodrigo De Paul en Yannick Carrasco. Laatstgenoemde werd bij zijn entree uitgefloten vanwege de transferperikelen rondom zijn persoon. Correa was nog wel heel dicht bij de 4-0. Het schot van de Argentijn raakte beide palen, waarna hij de bal uit de doelmond zag rollen. Een kwartier voor tijd maakte Memphis zijn debuut voor de Madrilenen. De Oranje-spits brak niet veel later gevaarlijk door in de zestien en probeerde een rebound over Masip te wippen, maar de doelman wist nog net een hand tegen de bal te krijgen. Memphis had verder enkele goede dribbels in huis, maar tot een treffer leidde dat niet. Carrasco liet in blessuretijd na om de 4-0 binnen te tikken.