Napoli herstelt zich van bekerblamage en blijft maar winnen in Serie A

Zaterdag, 21 januari 2023 om 19:56 • Sam Vreeswijk

Napoli heeft zaterdagavond opnieuw drie punten bijgeschreven in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won op bezoek bij nummer zestien Salernitana met 0-2, door doelpunten van Giovanni Di Lorenzo en Victor Osimhen. De koploper heeft nu vijftig punten na negentien wedstrijden, waarmee de voorsprong op nummer twee AC Milan groeit naar twaalf punten. De Milanezen hebben echter nog wel een duel tegoed.

Napoli speelde afgelopen dinsdag in de Coppa Italia met een B-elftal en werd verrassend uitgeschakeld door Cremonese (2-2, 4-5 na penalty’s). Tegen Salernitana stonden zaterdagavond grotendeels de sterkste namen weer aan de aftrap. Wel moest Spalletti het doen zonder de zieke Khvicha Kvaratskhelia. Op zijn plek speelde Eljif Elmas. Ex-PSV’er Hirving Lozano begon als linksbuiten. Ook aan de kant van Salernitana stond er een voormalig Eredivisionist in de basis: Tonny Vilhena begon op het middenveld.

Zoals te verwachten was, waren de grootste kansen in de eerste helft voor de bezoekers. Zo zag Osimhen zijn volley worden gekeerd door doelman Guillermo Ochoa en leek diezelfde spits na ruim een half uur alsnog de 0-1 te maken. Vanwege buitenspel ging het Napolitaanse feestje echter niet door. Ook Salernitana creëerde wat kansen. De grootste was voor Krzysztof Piatek, maar zijn schot werd gekeerd door Alex Meret. Beide ploegen leken met een brilstrand de rust in te gaan, totdat Di Lorenzo in de blessuretijd van de eerste helft op aangeven van André-Frank Zambo Anguissa via de onderkant van de lat de 0-1 binnenknalde.

De ban was gebroken en Napoli had de smaak te pakken, want vlak na rust verdubbelden Gli Azzurri de score. Elmas haalde uit van buiten het strafschopgebied, raakte de paal en zag Osimhen de rebound benutten: 0-2. In de fase daarna roken beide ploegen nog aan een treffer. Zo kopte Lorenzo Pirola net naast en keerde Ochoa aan de andere kant een kopbal van Osimhen. De grootste kans was echter voor Piatek, die een kleine tien minuten voor tijd de paal raakte. Ook daarna wist Salernitana het niet meer spannend te maken, waardoor Napoli opnieuw drie punten mocht bijschrijven.