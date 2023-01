Eigen doelpunt Floranus bezorgt Galatasaray twaalfde (!) overwinning op rij

Zaterdag, 21 januari 2023 om 19:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:13

Galatasaray heeft zijn koppositie in de Turkse Süper Lig verstevigd. De ploeg van trainer Okan Buruk kwam vlak na rust op voorsprong via Mauro Icardi, waarna Luiz Adriano er vijf minuten later 1-1 van maakte. Een eigen doelpunt van Sherel Floranus bezorgde de ploeg uit Istanbul alsnog de volle buit: 2-1. Galatasaray boekte daarmee zijn twaalfde zege op rij over alle competities en heeft nu 45 punten in de Süper Lig. Fenerbahçe, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft, staat tweede met 38 punten. Antalyaspor, de ploeg van trainer Nuri Sahin en assistent-trainer Alfons Groenendijk, staat vijftiende.

Bij Galatasaray moest Patrick van Aanholt plaatsnemen op de bank. Ook onder meer Juan Mata, Fredrik Midtsjø, Léo Dubois en Bafétimbi Gomis moesten genoegen nemen met een reserverol. Voorin moest Icardi voor de doelpunten zorgen. De Argentijn werd in zijn rug gesteund door Kerem Aktürkoglu, Dries Mertens een Milot Rashica. Galatasaray had het in het eerste bedrijf lastig met de bezoekers. Antalyaspor stond defensief sterk en loerde op de counter, waardoor Galatasaray niet al te dreigend werd. Bovendien maakte Antalyaspor-doelman Helton Leite een goede indruk bij het werk dat hij wel kreeg.

?????????? ???????????? opent de score ????? Galatasaray in eigen huis op een 1-0 voorsprong tegen Antalyaspor ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvANT pic.twitter.com/Gv6LHKsgQp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2023

Na rust moest Galatasaray wat anders verzinnen en dat leidde vijf minuten na de onderbreking tot de openingstreffer. Rashica wist geen raad met de bal, waarna hij simpel breed speelde op Aktürkoglu. De Turkse technicus schilderde zijn voorzet vervolgens op het hoofd van Icardi, die overtuigend raak kopte: 1-0. De voorsprong van de ploeg van Buruk bleef echter maar vijf minuten op het bord staan. Uit een vergelijkbare situatie als bij de openingstreffer kwam een voorzet van Soner Aydogdu op het hoofd van Adriano, die op knappe wijze de verre hoek vond: 1-1. Ook Antalyaspor kon vervolgens niet lang genieten van zijn treffer.

Een aanval over de rechterkant leidde tot een voorzet van Sacha Boey, die het hoofd van Sérgio Oliveira vond. De bal kwam ongelukkig tegen het lichaam van Floranus terecht, die moest toezien hoe hij zijn eigen doelman passeerde. Galatasaray kreeg zo'n twintig minuten voor tijd een strafschop vanwege een handsbal, maar op advies van de VAR nam scheidsrechter Ali Sansalan een kijkje op het scherm. De leidsman concludeerde dat Icardi op de voet van Floranus stond, waardoor Antalyaspor een vrije trap kreeg. In de slotfase werden beide ploegen bij vlagen dreigend, maar tot echt grote kansen leidde dat niet meer.

B?a?l? ?w?e?g?w?e?r?k?e?n? eigen goal ?? Een zeer ongelukkig moment voor onze landgenoot Sherel Floranus ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvANT pic.twitter.com/zwQw7KkZtI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2023