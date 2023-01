FC Dordrecht en Telstar weten niet te vermaken en nemen genoegen met punt

Zaterdag, 21 januari 2023 om 18:24 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:29

FC Dordrecht en Telstar hebben zaterdagmiddag niet weten te scoren: 0-0. In een mistig Matchoholic Stadion wisten beide ploegen weinig te vermaken. Thuisploeg Dordrecht was, met name via Aliou Baldé, nog het gevaarlijkst, maar gescoord werd er niet. Daardoor blijven de Schapenkoppen zestiende in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Telstar één plekje klimt. De ploeg van trainer Mike Snoei staat nu elfde.

Dordrecht boekte afgelopen maandag een 0-1 overwinning bij Jong FC Utrecht. Toch koos trainer Michele Santoni zaterdag voor twee wijzigingen in zijn basiself: voorin speelde Boubakar Camara in plaats van Jaymillio Pinas, terwijl de deze week gecontracteerde Abdallah Aberkane op het middenveld mocht starten. Dat ging ten koste van Alessio Miceli. Telstar moest het doen zonder de geschorste Ronald Koeman junior en Anass Najah. Zij werden vervangen door respectievelijk Joey Houweling en basisdebutant Jayden Turfkruier.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dordrecht was in de openingsfase het gevaarlijkst. Via Baldé was de ploeg na twaalf minuten het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn poging zeilde net over de kruising van het Telstar-doel. In de fase daarna werden er steeds minder kansen gecreëerd. Met name Telstar had moeite om aanvallend gevaar te stichten, en toen het na een half uur eindelijk de vijandelijke zestien had gevonden, lukte het de vrijstaande Thomas Oude Kotte niet om de bal te controleren.

Ook in de tweede helft kwam het meeste gevaar van Dordrecht, al waren de kansen spaarzaam. Zo werd een schot op doel geblokt door Delvechio Blackson en kon Houweling er met een redding voor zorgen dat Baldé niet wist te scoren. Aan de andere kant van het veld leek Glynor Plet halverwege het tweede bedrijf op weg te kunnen naar een treffer, maar hij moest snel handelen en zag zijn schot ruim naast gaan. Ook daarna bleef het scoreformulier leeg.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 20 15 2 3 28 47 2 Heracles Almelo 20 14 2 4 30 44 3 FC Eindhoven 20 10 6 4 10 36 4 Almere City FC 21 11 3 7 6 36 5 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 6 VVV-Venlo 20 9 5 6 0 32 7 Jong AZ 20 9 4 7 8 31 8 Willem II 20 8 6 6 6 30 9 NAC Breda 21 8 4 9 -6 28 10 Telstar 20 6 8 6 -7 26 11 De Graafschap 21 7 5 9 -1 26 12 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 13 Jong PSV 20 6 6 8 -1 24 14 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 15 ADO Den Haag 20 6 5 9 -8 23 16 FC Dordrecht 21 6 5 10 -12 23 17 FC Den Bosch 21 7 1 13 -12 22 18 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 19 TOP Oss 21 5 3 13 -15 18 20 Jong FC Utrecht 20 4 3 13 -14 15