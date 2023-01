‘Paris Saint-Germain bespaart 70 miljoen en heeft eerste zomeraanwinst binnen’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 18:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:34

Milan Skriniar speelt vanaf volgend seizoen in het shirt van Paris Saint-Germain, verzekeren L'Équipe en Le Parisien. De centrale verdediger komt transfervrij over van Internazionale, dat er niet in slaagde de Slowaak langer binnenboord te houden. Het vertrek van Skriniar is een hard gelag voor Inter. Afgelopen zomer wees de club nog een bod van zeventig miljoen euro van PSG af op de mandekker.

Al maanden gaat het over de contractsaga van Skriniar. Lange tijd had Internazionale vertrouwen in een nieuw contract van de verdediger, maar de onderhandelingen liepen spaak. Vanaf 1 januari, de dag waarop de winterse transfermarkt is geopend, mag Skriniar praten met andere clubs. L'Équipe en Le Parisien melden dat de Slowaaks international daar gretig gebruik van heeft gemaakt en inmiddels zijn goedkeuring heeft gegeven aan PSG om na de zomer bij de Franse grootmacht aan de slag te gaan.

Hoewel het contract van Skriniar in juni afloopt bij Internazionale, heeft de clubleiding van PSG het contact met de entourage van de verdediger nooit verbroken. De afgelopen weken zijn er verschillende ontmoetingen geweest die de onderhandelingen in een stroomversnelling hebben gebracht. PSG heeft altijd hoop gehouden in een positieve afloop, ondanks het voorstel van Inter om het contract te verlengen. De aanbiedingen die de Italiaanse topclub heeft gedaan zijn allemaal naar de prullenbak verwezen door de verdediger.

L'Équipe sluit zelfs niet uit dat het deze winter al tot een transfer komt, daar Internazionale zou kunnen besluiten om voorstellen van andere clubs te accepteren voor het sluiten van de winterse transferwindow. In dat geval houdt de club er nog een transfersom aan over. Het blufpoker van de Italiaanse club lijkt de club tientallen miljoenen euro's te kosten. Afgelopen zomer werden verschillende megabedragen afgeslagen, daar de club vertrouwen had in een langere samenwerking. Onder meer een bod van zeventig miljoen van PSG voldeed niet.

Skriniar is al jaren een vaste kracht achterin bij Inter en is vrijwel altijd basisspeler onder trainer Simone Inzaghi. In de driemansdefensie die de Italiaanse oefenmeester hanteert staat Skriniar vaak naast Alessandro Bastoni en Francesco Acerbi. Ook Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio en Federico Dimarco komen in aanmerking voor die plekken. Alleen al vanuit Engeland hoopten Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United én Tottenham Hotspur op de handtekening van Skriniar. PSG bleek het meest doortastend.