Dagen van Lampard lijken definitief geteld; drone verstoort Southampton - Villa

Zaterdag, 21 januari 2023

De druk op Frank Lampard wordt alsmaar groter. De manager van Everton verkeert met zijn ploeg in degradatienood en ging zaterdag wederom onderuit. Op bezoek bij West Ham United bleken de gastheren met 2-0 te sterk voor the Toffees. Everton zakt door de nederlaag naar de negentiende plaats in de Premier League. Bij Brighton & Hove Albion speelde Jan Paul van Hecke zijn vierde wedstrijd voor de club. The Seagulls pakten op bezoek bij Leicester City in de slotfase een punt.

Leicester City - Brighton & Hove Albion 2-2

Leicester kent nog geen seizoen om over naar huis te schrijven, terwijl Brighton boven verwachting presteert. Bij laatstgenoemde ploeg moest Joël Veltman op de bank plaatsnemen, terwijl er voor Van Hecke wel een basisplaats was. De centrumverdediger zag zijn ploeg tien minuten voor rust op voorsprong komen via Kaoru Mitoma. Pervis Estupiñán bracht de bal bij de Japanner, die vervolgens op fraaie wijze de bovenhoek vond: 0-1. Leicester vocht echter terug en kwam na 38 minuten spelen op gelijke hoogte. Een rebound kwam voor de voeten van Marc Albrighton terecht, die er 1-1 van maakte. Een doeltreffend schot van Harvey Barnes zette Leicester in het tweede bedrijf op voorsprong, maar vlak voor tijd werd het toch nog gelijk. Estupiñán bracht de bal bij Even Ferguson, die van dichtbij raak kopte: 2-2.

West Ham United - Everton 2-0

Everton kan ieder punt hard gebruiken in de strijd tegen degradatie, maar moest toezien hoe West Ham na een ruim half uur op voorsprong kwam via Jarrod Bowen. De aanvallende middenvelder verschalkte Everton-doelman Jordan Pickford met een schot door het midden. Nog voor rust stond het 2-0. Michail Antonio zette goed door aan de rechterkant en gaf voor op Bowen, die vlak voor het doel gereed stond om binnen te tikken. Na rust kreeg West Ham via onder meer Emerson en Declan Rice mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar dat bleef de ploeg van Lampard bespaard.

Southampton - Aston Villa 0-1

Na een kleine twintig minuten kreeg Aston Villa de eerste grote kans van de wedstrijd. Balverlies van Romeo Lavia zorgde ervoor dat Leon Bailey met de bal kon ontsnappen. De voorzet van de Jamaicaan kon nog worden weggewerkt door doelman Gavin Bazunu, waarna Álex Moreno rakelings naast schoot. Aan de andere kant leidde goed voorbereidend werk van Lavia tot een schotkans voor Stuart Armstrong, die moest toezien hoe Emiliano Martínez alert was en de bal wegwerkte. De wedstrijd moest vlak voor rust onderbroken worden door een drone boven het veld. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd, waardoor de spelers met vertraging aan de tweede helft begonnen. Na 77 minuten kwam Villa op voorsprong. Een voorzet van Douglas Luiz belandde op het hoofd van Ollie Watkins, die doeltreffend raak kopte: 0-1.

AFC Bournemouth - Nottingham Forest 1-1

Nummer zeventien Bournemouth hoopte zichzelf thuis tegen Nottingham Forest weer wat lucht te kunnen verschaffen, maar leek al na een kwartier op achterstand te komen. De rake kopbal van Ryan Yates werd echter afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan. Na een klein half uur maakte de thuisploeg wél een geldige treffer. Dango Ouattara versnelde aan de rechterkant van het veld, gaf een lage voorzet en Jaidon Anthony kon scoren: 1-0. Nadat beide ploegen nog voor rust een grote kans om te scoren misten, viel de tweede goal pas diep in de tweede helft: invaller Sam Surridge tekende voor de gelijkmaker door bij de tweede paal een voorzet van Brennan Johnson binnen te glijden. Daar bleef het bij, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.