Chelsea wil Liverpool voor zijn en maakt haast met nieuw contract

Zaterdag, 21 januari 2023 om 16:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:14

Chelsea wil het contract van Mason Mount zo spoedig mogelijk verlengen, zo weet The Guardian te melden. De gerenommeerde Engelse krant stelt dat Liverpool aankomende zomer toe wil slaan, maar dat Chelsea daar een stokje voor wil steken door het contract van de middenvelder vroegtijdig te verlengen. De huidige verbintenis van de voormalig Vitessenaar loopt af in de zomer van 2024.

Chelsea is al enige tijd bezig om het contract van Mount te verlengen, maar loopt tot op heden tegen zijn hoge salariseisen aan. The Blues willen hun jeugdproduct niet kwijtraken en al helemaal niet aan een concurrent in de Premier League. Mount, die sinds zijn zesde voor Chelsea speelt, is bovendien geliefd bij de supporters. De 36-voudig Engels international verdient momenteel 75.000 pond (ruim 85.000 euro) per week en behoort daarmee tot de groep spelers die het minst verdienen op Stamford Bridge. Chelsea wil zijn contract verlengen, maar het gat naar de eisen van Mount en diens entourage is nog groot.

The Guardian schrijft dat Chelsea er vanwege de zomerse plannen van Liverpool alles aan is gelegen om zo snel mogelijk de handtekening van Mount op papier te krijgen. The Reds monitoren de situatie van de rechtspoot en hebben plannen om hem aanstaande zomer te verleiden voor een stap naar Anfield. Manager Jürgen Klopp heeft naast Mount ook andere namen voor het middenveld in gedachten. Zo staan Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers) op het wensenlijstje. Daarnaast staat ook Moises Caicedo van Brighton & Hove Albion in de belangstelling van zowel Liverpool als Chelsea.

Chelsea zag vrijdag een bod van ruim zestig miljoen euro op Caicedo naar de prullenbak verwezen worden door Brighton. De Londenaren zijn deze transferwindow al bijzonder actief gebleken. Zo wist de club Noni Madueke van PSV, Mikhaylo Mudryk van Shakhtar Donetsk en Benoît Badiashile van AS Monaco vast te leggen. Brighton wil Caicedo echter niet zomer laten gaan en verlangt een bedrag van 85 miljoen euro voor de Ecuadoriaan, die dit seizoen furore maakt bij het uitstekend presterende Brighton. De club staat momenteel zevende en doet nog volop mee voor de tickets om Europees voetbal.