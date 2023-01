Gakpo en Ziyech kunnen verschil niet maken in doelpuntloze topper

Liverpool en Chelsea hebben zaterdagmiddag in een vermakelijk duel op Anfield de punten gedeeld: 0-0. Beide ploegen kregen genoeg kansen om een doelpunt te maken, maar door onzorgvuldigheid in de afronding eindigde het duel zonder goals. Cody Gakpo en Hakim Ziyech konden allebei op een basisplaats rekenen, Noni Madueke was er nog niet bij. Mykhaylo Mudryk maakte zijn debuut aan de kant van Chelsea. Liverpool zakt door het gelijkspel af naar de achtste plek in de Premier League, terwijl the Blues op de tiende plaats blijven staan.

Jürgen Klopp wijzigde zijn elftal op drie plekken vergeleken met het gewonnen FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (0-1) van afgelopen dinsdag. Zo keerde Alisson Becker terug onder de lat, terwijl Andrew Robertson en Mohamed Salah eveneens weer aan de aftrap stonden. Aan de kant van Chelsea voerde manager Graham Potter één wijziging door vergeleken met de gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (1-0). Marc Cucurella startte, wat ten koste ging van Carney Chukwuemeka.

De wedstrijd op Anfield begon met een razendsnel doelpunt van Chelsea. Thiago Silva werkte een hoekschop van Conor Gallagher tegen de paal, maar Kai Havertz stond precies op de goede plek om de rebound te verzilveren. De Duitse middenvelder annex aanvaller kon in het lege doel binnenschieten, maar de videoscheidsrechter stak een stokje voor die treffer. Havertz stond op het moment dat Silva op de paal schoot namelijk enkele centimeters buitenspel.

De eerste mogelijkheid van Liverpool kwam via de voeten van Gakpo. De ex-PSV’er was het eindstation van een knappe loopactie met de bal van Salah, maar Gakpo werkte van dichtbij huizenhoog over. In de fase die zou volgen kregen beide elftallen mogelijkheden op de openingstreffer. Zo kreeg Lewis Hall, maar met name Benoît Badiashile een grote kans aan de kant van de Londenaren. De Fransman kopte een uitstekende vrije trap van Ziyech van dichtbij recht op Alisson, waardoor zijn inzet op niets uitliep. Thiago Alcántara nam kort voor rust het doel van zijn landgenoot Kepa Arrizabalaga onder vuur, maar de keeper van Chelsea kon vrij eenvoudig redding brengen.

Na rust kwam Liverpool uitstekend uit de kleedkamer. Zo zetten Gakpo, Salah en Thiago een gevaarlijke aanval van de thuisploeg op, waarbij laatstgenoemde – na een slechte ingreep van Badiashile – het eindstation was. Het schot van Thiago werd echter geblokt door Thiago Silva, waardoor Chelsea de eerste poging van Liverpool in het tweede bedrijf onschadelijk kon maken. De Londenaren namen daarna zelf het initiatief weer. Ziyech hielp bijvoorbeeld een kans om zeep met een te hard schot, terwijl kersverse aanwinst Mudryk zijn poging in het zijnet zag belanden. De Oekraïner maakte een prima indruk tijdens zijn debuut voor het team van Potter.

Gakpo kreeg even later ook nog een aardige kans nadat hij zichzelf knap opendraaide, maar zijn inzet was een prooi voor Kepa. In de slotfase probeerden beide managers met verse krachten nog een doelpunt te forceren, maar die zou niet meer vallen. De eerstvolgende wedstrijd voor Liverpool is volgende week zondag op bezoek bij Brighton & Hove Albion in de FA Cup, terwijl voor Chelsea over twee weken het competitieduel met Fulham op Stamford Bridge op het programma staat.