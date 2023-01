Davy Klaassen: ‘Soms heb ik gedacht: shit, wat doe ik hier?’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 15:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:04

Davy Klaassen begint zondag aan zijn twaalfde Klassieker als speler van Ajax. Alleen Maarten Stekelenburg speelde er meer (13) van de huidige selectie van de Amsterdammers. Klaassen is zich bewust van de belangen die op het spel staan. Zelden stond er zoveel druk op de landskampioen als nu. Volgens de middenvelder beschikt Ajax over de beste selectie van de Eredivisie, maar garantie op succes is dat niet.

Klaassen is iemand die bij Ajax vaak van de bank naar de basis gaat en terug. Vaak komt de Oranje-international bovendrijven. De afgelopen drie wedstrijden speelde hij de volledige negentig minuten. Net als onder Erik ten Hag was hij ook onder Alfred Schreuder lange tijd niet zeker van zijn plek. In de voorbereiding op het huidige seizoen leek zich een reserverol af te tekenen, maar Klaassen vocht zich terug en maakte deze jaargang in alle zestien competitiewedstrijden speelminuten. Daar zag het een half jaar geleden niet naar uit.

"Soms erger je je er dood aan. Soms ga je door", blikt Klaassen in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op afgelopen zomer. "Wat moet je dan? Ik denk wel dat de trainer het merkte. Ik was niet blij, ook omdat spelers met een andere positie op mijn plek belandden. Dat is niet gemakkelijk. Het voelt als oneerlijk. Op zulke momenten heb ik soms ook gedacht: shit, en wat doe ik hier? Daar zit je alleen niet weken mee. Je vraagt de trainer ernaar. Hij zegt dat hij die keuze op dat moment maakt, en wat verder besproken is, hoort tussen ons te blijven."

Dat het op dit moment voor geen meter loopt, irriteert Klaassen mateloos. De laatste vijf Eredivisie-wedstrijden werden niet in winst omgezet. "Zo'n zwakke reeks heb ik hier nog niet meegemaakt", aldus Klaassen. "Ik schaam me er ook voor, omdat ik medeverantwoordelijk ben. Alleen wij kunnen er immers iets aan veranderen. Als je vijf keer op rij niet wint, dan moet duidelijk zijn voor iedereen: dit is alarmfase 1. Het moet beter en we moeten winnen. Die alarmfase voel je ook omdat je tegen een directe concurrent speelt. Bij winst kom je dichtbij. Verlies je, dan zijn ze met acht punten heel ver weg."

In de ogen van Klaassen beschikt Ajax echter over de beste selectie. "We moeten alleen zorgen dat we ook het beste team zijn", aldus de middenvelder. "De afgelopen jaren heeft dat steeds het verschil gemaakt. Mensen denken: Ajax heeft de beste selectie en die worden wel weer even kampioen. Zo werkt het echt niet. Je moet het beste team zijn. We spelen tegen de grootste rivaal. Dan gaat het er al harder aan toe dan normaal. Je vecht voor je club, voor je stad ook. Dat is een gevoel dat moeilijk uit te leggen is."