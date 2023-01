Zelfs na het vertrek van Madueke heeft Van Nistelrooij geen plek voor Veerman

Zaterdag, 21 januari 2023 om 18:46 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:00

De opstelling van PSV is bekend voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Opvallend genoeg is er opnieuw geen basisplaats voor Joey Veerman. De middenvelder zat vorig weekend in het duel met Fortuna Sittard (2-2) een uur op de bank en moet nu opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Dat is opvallend, daar er door het vertrek van Noni Madueke een plek vrij is gekomen op het middenveld. Guus Til vult die plek in. Xavi Simons start als rechtsbuiten.

De Eindhovense verdediging kent weinig verrassingen. Op de linksbackpositie kiest trainer Ruud van Nistelrooij opnieuw voor Phillipp Mwene. Philipp Max, tegen Fortuna Sittard afwezig vanwege ziekte, is er opnieuw niet bij. Hij is nog niet voldoende hersteld van de griepverschijnselen. De rest van de verdediging bestaat uit Jordan Teze, Jarrad Branthwaite en Armando Obispo. Walter Benítez verdedigt als vanzelfsprekend het doel.

Op het middenveld doet Van Nistelrooij dus geen beroep op Veerman, zoals hij de middenvelder ook tegen Fortuna niet vanaf het begin nodig had. Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez moeten voor de stabiliteit en balans zorgen naast Guus Til. Sangaré nam vorige week in Sittard nog de tweede treffer van PSV voor zijn rekening. Het andere doelpunt van de Eindhovenaren werd gemaakt door Simons, die tegen Vitesse als rechtsbuiten begint.

Simons is aan een uitstekend eerste seizoen bezig in Eindhoven en was tot dusver goed voor negen doelpunten en vier assists in zestien competitiewedstrijden. Luuk de Jong en Anwar El Ghazi maken de aanval compleet. PSV brengt bij een overwinning op Vitesse de achterstand op koploper Feyenoord terug tot twee punten. Het duel in het Philips Stadion begint om 20.00 uur en staat onder leiding van Pol van Boekel.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Mwene; Sangaré, Til, Gutiérrez; Simons, De Jong; El Ghazi.

Opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Cornelisse, Meulensteen, Dijks; Tronstad, Bero, Wittek; Manhoef, Sankoh.