Weersomstandigheden zorgen ook voor afgelast duel in de Eredivisie

Zaterdag, 21 januari 2023 om 12:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:09

RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles komen zaterdagavond niet in actie. De Brabantse club brengt zaterdag naar buiten dat 'het veld onbespeelbaar is geworden door de weersomstandigheden'. Zaterdagochtend werd een veldkeuring gedaan in het Mandemakers Stadion, waarna de conclusie volgde dat spelen onmogelijk is. Er is nog geen nieuwe datum gevonden voor de wedstrijd die zaterdag om 21.00 uur zou beginnen.

"De veiligheid van de spelers op het veld en supporters rondom het stadion kan niet gegarandeerd worden", schrijft RKC zaterdag in het persbericht. Nummer twaalf RKC richt zich na de afgelasting van de ontmoeting van zaterdagavond op de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam van dinsdagavond. Nummer tien Go Ahead, al elf wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie, krijgt een dag later in De Adelaarshorst bezoek van AZ, dat momenteel de tweede plaats bezet.

? RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles is afgelast! Vanwege de hevige sneeuwval gister in combinatie met de strenge vorst vannacht is het veld onbespeelbaar geworden. #rkcgae — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) January 21, 2023

NEC - FC Emmen (18.45 uur), PSV - Vitesse (20.00 uur) en SC Cambuur (20.00 uur), de andere wedstrijden van zaterdagavond, gaan voorlopig wel gewoon door. Er is ook (nog) geen streep gezet door FC Dordrecht - Telstar, het enige duel van zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie. Door de slechte weersomstandigheden vond de ontmoeting tussen MVV Maastricht en Heracles Almelo van zaterdag geen doorgang.