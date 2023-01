Depay rept in eerste interview over fijn gevoel dat Griezmann hem gaf

Zaterdag, 21 januari 2023 om 12:13 • Rian Rosendaal

Memphis Depay sprak onder meer met Antoine Griezmann over zijn transfer naar Atlético Madrid. De Franse aanvaller speelde net als de Oranje-international enige tijd bij Barcelona en gaf als advies om de stap naar los Rojiblancos gewoon te maken. Memphis is blij dat een speler als Griezmann de hernieuwde samenwerking ziet zitten. De winteraankoop kan zaterdagavond zijn debuut maken voor Atlético in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid.

"Ik ben erg blij dat ik hier ben. Dit is een grote club met een grote historie. Hier hebben veel topspelers gespeeld", is Memphis op het clubkanaal lovend over zijn nieuwe werkgever. "Ik ben ook gelukkig met het feit dat ik in de Spaanse competitie actief blijf, waar ik inmiddels aan gewend ben geraakt. Het is een geweldige club in een geweldige stad." De van Barcelona afkomstige aanvaller komt naar eigen zeggen in een elftal te spelen met een echte vechtersmentaliteit.

?Estoy muy feliz por ser parte de este club?.



— Memphis ?? pic.twitter.com/eJe0wcn2cc — Atlético de Madrid (@Atleti) January 21, 2023

"Dat bevalt me heel goed. Ik kan me daar mee identificeren", aldus de strijdvaardige Memphis, die in het Wanda Metropolitano tot medio 2025 tekende. "Ik ben een speler die altijd op zoek is naar doelpunten en assists. Ik wil in ieder geval altijd voor gevaar zorgen en kansen afdwingen. Ik wil altijd winnen, dat zit gewoon in mijn karakter. Het doel opzoeken en een vechtersmentaliteit meenemen, dat is wat ik hier wil gaan doen", aldus Memphis, die dus al contact heeft gehad met Griezmann.

"Natuurlijk heb ik met Griezie gesproken. Hij was louter positief over de club, zijn ploeggenoten en de stad. Hij wilde graag dat ik zou komen en dat gaf mij een fijn gevoel. Ik kijk ernaar uit om weer met hem samen te gaan spelen." Memphis krijgt vanaf heden ook te maken met Diego Simeone. "Hij is een coach met veel ervaring en ik wil hem graag helpen." Er zijn tot slot complimenten voor de fans van Atlético. "De eerste keer dat ik hier speelde was heel indrukwekkend. De supporters waren intens en negentig minuten aanwezig. Dat speelde ook mee in mijn beslissing, ik wilde daar deel van uitmaken."