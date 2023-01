Andy van der Meijde: ‘Dan ben je geen trainer van Ajax, dat kan niet’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 11:25 • Rian Rosendaal

Andy van der Meijde denkt dat Alfred Schreuder zeker zijn kwaliteiten heeft op tactisch gebied. Waar het bij de trainer van Ajax echter aan ontbreekt is het op een goede manier communiceren met de spelers, zo luidt het oordeel van de vaste tafelgast van Veronica Offside. Ook de rol van Schreuder in de hele affaire rondom Daley Blind staat de kritische Van der Meijde niet aan.

"Kijk, Schreuder is tactisch misschien wel een hele goede trainer", opent Van der Meijde zijn analyse over de manier van werken van de oefenmeester. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar de communicatie naar de spelers is niet fantastisch. Nu ook weer met Wijndal. Na de wedstrijd tegen NEC (1-1, red.) werd er ook gezegd dat hij niet speelde omdat hij niet leverde. Terwijl de spelers er zelf niks van wist. Dus dat communiceer je eerst met de spelers, en dan met de pers", krijgt Schreuder als advies mee.

Dat Schreuder geen afscheid nam van Blind bij diens vertrek bij Ajax is volgens Van der Meijde een voorbeeld van het gebrekkig communiceren van de coach. "Dan ben je geen man. Als ik een afscheid krijg of je weet dat ik op De Toekomst ben, en hij is er ook als trainer. En je weet dat Blind afscheid komt nemen. Dan ga je daar toch naartoe en geef je een hand? Dan wens je hem succes, dan ben je een man. Heel simpel." Presentator Wilfred Genee brengt vervolgens de fikse ruzie tussen Blind en Schreuder in de rust van het uitduel met RKC Waalwijk (1-4) in herinnering.

"Hij is toch de trainer? Hij moet het toch bepalen?", reageert de verbaasde Van der Meijde. "Als jij trainer bent zeg je toch niet: 'Jongens, hoe gaan we het doen?' Dan ben je geen trainer van Ajax, dat kan niet." In de rust van RKC-uit zou Schreuder ook zijn uitgevallen tegen Blind, die vond dat de oefenmeester zelfs eens keuzes moest maken. Volgens de vertrokken verdediger nam Schreuder de woordenwisseling persoonlijk op en kwam hij hierdoor buiten het elftal te staan.