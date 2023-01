Vermoedelijke opstellingen Klassieker: Schreuder maakt keuze omtrent Berghuis

Zaterdag, 21 januari 2023 om 09:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:50

Steven Berghuis staat zondag tijdens zijn pikante terugkeer in een volle Kuip aan de aftrap bij Ajax, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Trainer Alfred Schreuder liet vrijdag tijdens de persconferentie al weten dat de 31-jarige linkspoot fit genoeg is om te spelen, nadat hij ruim een week kampte met griep. De oefenmeester lijkt met zijn (vermoedelijke) keuze niet te wijken voor de vijandige sfeer in Rotterdam-Zuid. Edson Álvarez zal door de afwezigheid van de geschorste Devyne Rensch een linie zakken. Arne Slot lijkt bij Feyenoord niets te wijzigen voor het beladen duel.

Berghuis mistte de duels met NEC (1-1) en FC Den Bosch (0-2), terwijl hij tegen FC Twente (0-0) de gehele wedstrijd op de bank bleef. Schreuder sprak in aanloop naar het cruciale duel met Feyenoord uitgebreid met de 43-voudig international. “Hij is natuurlijk ziek geweest en heeft geen minuten gemaakt tegen Twente, dus daar hebben we over gesproken. Ook over de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat zijn belangrijke gesprekken. Hij voelt zich goed en heeft een goede trainingsweek achter de rug", liet de trainer weten op de voorbereidende persconferentie.

Feyenoord

Bij Feyenoord ziet Slot geen redenen om zijn elftal te wijzigen na de eenvoudige 0-3 uitzege op FC Groningen afgelopen zondag. Voorin kiest de 44-jarige oefenmeester dus ‘gewoon’ weer voor Danilo, ondanks het uitstekende doelpunt van Santiago Giménez in de Euroborg. Slot kan in De Kuip mogelijk weer beschikken over Quinten Timber als wisselspeler. De middenvelder trainde deze week weer mee bij Feyenoord, waardoor een broederstrijd met Ajacied Jurriën Timber ineens weer tot de mogelijkheden behoort.

Ajax

De Amsterdammers moeten het op bezoek bij de aartsrivaal in Rotterdam sowieso doen zonder Rensch, die tegen Twente een rode kaart ontving voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Álvarez zal daardoor een linie zakken en aantreden als centrale verdediger naast Timber. In zijn tijd bij het Mexicaanse Club América was dat overigens zijn vertrouwde positie. Op het middenveld komt daardoor een plek vrij voor Berghuis, terwijl Kenneth Taylor vermoedelijk een meer controlerende rol aan zal nemen. Voorin kiest Schreuder vermoedelijk opnieuw voor Francisco Conceição, Brian Brobbey en aanvoerder Dusan Tadic, waardoor Mohammed Kudus genoegen moet nemen met een rol als wisselspeler.

De aftrap in De Kuip zal zondagmiddag om 14.30 uur worden genomen. Het duel tussen Feyenoord en Ajax wordt gefloten door Serdar Gözübüyük, die wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Joost van Zuilen en Johan Balder. Rob Dieperink is de vierde official van dienst, terwijl Pol van Boekel en Charles Schaap het videoarbitrageteam vormen. De voorbeschouwing op de Klassieker begint zondag al om 12.10 uur op ESPN 2. Vanaf 14.10 uur zal het verslag rondom de wedstrijd overgaan naar ESPN 1, waar het beladen duel uiteindelijk ook wordt uitgezonden.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Álvarez, Timber, Bassey; Taylor, Klaassen, Berghuis; Conceição, Brobbey, Tadic.