‘Denk jij dat Blind wil dat Feyenoord zondag wint dan? Dat zeg je eigenlijk’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 09:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:15

Jan van Halst denkt dat Daley Blind bewust in aanloop naar De Klassieker zijn ongenoegen over Alfred Schreuder naar buiten heeft gebracht. Volgens de analist zat het de inmiddels bij Ajax vertrokken verdediger bijzonder hoog dat hij door de trainer van de Amsterdamse club min of meer op een zijspoor was gezet. Youri Mulder ziet niet veel kwaad in het veelbesproken interview dat Blind afgelopen week gaf.

"Honderd procent bewust, om het er nu uit te gooien. Vlak voor zo'n belangrijke wedstrijd", deelt Van Halst zijn mening in Voetbal Café van Ziggo Sport. "Ik denk niet dat het echt negatieve gevolgen heeft voor de spelers hoor. Maar wel voor de onrust rondom heel Ajax. Het zegt wat over de frustratie die bij hem heerste, en dat begrijp ik wel. Je hoort niet alles natuurlijk, maar het zijn allemaal kleine dingetjes. Dat je moet trainen bij een amateurclub enzo. Vanaf zijn zevende jaar loopt hij daar, laat hem dan gewoon zijn conditie op peil houden en een paar ballen van Ajax lenen", neemt de voormalig middenvelder het op voor blind.

Youri Mulder ziet geen kwaad in de harde woorden die Blind uitte in de week van De Klassieker. "Ik vind het juist een goede timing. Het is hard tegen hard, dus dan wil je de tegenstander, in dit geval Ajax, zo hard mogelijk raken. Het is een confrontatie, Blind kiest ervoor om een tik terug te geven. Dus dan is het toch juist een goede timing? Vlak voor zo'n belangrijke wedstrijd", vraagt de oud-aanvaller zich hardop af." Van Halst stelt Mulder een vraag die betrekking heeft op de kraker van zondag. "Denk jij dat Daley Blind wil dat Feyenoord zondag wil dan? Dat zeg je eigenlijk."

"Nee, dat zeg ik toch niet?", countert Mulder. "Jawel, dat zeg je wel", geeft Van Halst vervolgens mee aan zijn collega-analist. "Het is gericht tegen Huntelaar, tegen Schreuder en tegen hoe hij behandeld is. Het is dan toch een manier om ze daar te raken?" Presentator Bas van Veenendaal vraagt zich af of het het explosieve interview dat Blind gaf het laatste zetje is richting het ontslag van Schreuder bij Ajax. "Daar valt of staat het resultaat van zondag alleen maar mee. Dan zijn dit soort interviews gelijk vergeten. Als Ajax met 0-4 wint, dan zeggen ze: 'Ja, vervelend, daar moeten we voortaan op letten. Niet meer bij de amateurs en gewoon gedag zeggen. Maar we hebben drie punten en gaan door'", verwijst Van Halst in zijn antwoord onder meer naar het feit dat Schreuder Blind geen gedag zei bij zijn vertrek.

Blind was afgelopen week in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad niet mild voor Schreuder. Volgens de naar Bayern München vertrokken linksback is er nooit gesproken over een eventuele reserverol, al was dat volgens de coach wel het geval. Blind vindt daarnaast dat Schreuder het persoonlijk maakte na de fikse ruzie tussen beide heren in de rust van de uitwedstrijd van Ajax tegen RKC Waalwijk in oktober.