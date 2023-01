Bijlow haalt zijn schouders op: ‘Wie ben ik om daar iets van te vinden?’

De terugkeer van Steven Berghuis in De Kuip is voor Justin Bijlow niet echt een issue. De doelman weet dat er al het nodige gezegd en geschreven is over de vleugelaanvaller die Feyenoord in 2021 inruilde voor Ajax, maar hij voelt niet de behoefte om daar zijn zegje over te doen. Berghuis gaat zondag met de Amsterdamse club op bezoek in Rotterdam-Zuid.

"Daar valt in mijn ogen niet veel over te zeggen", verwijst Bijlow in een interview met het Algemeen Dagblad naar Berghuis die zondag tegenover zijn voormalig ploeggenoten staat. De Klassieker kwam overigens tijdens het WK in Qatar al ter sprake, zo erkent de Feyenoord-keeper. "Daar maak je over en weer wel grapjes over. Bij Oranje gaat iedereen gewoon heel goed met elkaar om. Ja, hij speelt nu voor Ajax, maar het is toch zijn carrière? Wie ben ik om daar iets van te vinden?"

Bijlow is van mening dat alle heisa rondom Berghuis meer iets voor de buitenwacht is. "Voor ons speelt dat niet. Echt niet", aldus de doelman, die gelijk een oproep doet aan de Feyenoord-aanhang. "Natuurlijk hoop ook ik net als onze trainer, die het bij de nieuwjaarsreceptie goed verwoordde, dat het zondag allemaal goed verloopt. Er zijn genoeg mensen die over het organisatorische plaatje van zo’n wedstrijd gaan. Die zullen de juiste beslissingen nemen. Als keeper moet ik vooral met het voetballen en niet met andere zaken bezig zijn."

Vooral Bijlow is het spelen voor Feyenoord het allerbelangrijkste. Het geven van interviews doet hij dan ook niet graag. "Alle spelers maken weleens mee dat iets wat je hebt geroepen op internet volledig uit de context wordt gehaald. Dat kan echt vervelend zijn", weet de Feyenoorder uit ervaring. "Aan de andere kant weet je ook: als keeper van Feyenoord hoort het er natuurlijk bij."