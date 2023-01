Schreuder laat zich uit over belofte die clubleiding van Ajax niet is nagekomen

Zaterdag, 21 januari 2023 om 07:36 • Wessel Antes

Alfred Schreuder heeft zich in een uitgebreid interview met De Telegraaf uitgelaten over een belofte die de clubleiding van Ajax niet is nagekomen. Volgens de trainer van de Amsterdammers is hem toegezegd dat de club maximaal vier spelers zou verkopen in de zomerse transferperiode. Uiteindelijk trokken onder meer Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Sébastien Haller, Lisandro Martínez, Antony, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico en André Onana de deur achter zich dicht in de Johan Cruijff ArenA.

De belofte komt ter sprake wanneer Schreuder wordt gevraagd of hij met de wetenschap van nu ook zijn handtekening had gezet onder een tweejarig contract bij Ajax. “Ik heb een goede band met Ronald Koeman. Toen Ajax zich meldde, zei hij letterlijk: ’Voor Ajax is het nooit het goede, maar ook nooit een slecht moment. Moeilijk is het altijd. Zoiets moet je doen als je de kans krijgt’. Natuurlijk had ik niet verwacht dat er zó veel spelers (dertien, van wie acht potentiële basisspelers, red.) zouden vertrekken.”

Schreuder geeft vervolgens aan dat er afspraken zijn die de clubleiding niet is nagekomen. “Er is me toegezegd dat er maximaal vier zouden worden verkocht. Maar door de bedragen die werden geboden, begreep ik wel dat de clubleiding overstag ging. Ajax heeft er bewust voor gekozen het zó te doen. Dan weet je dat het voor een trainer in het begin moeilijker kan worden. Ik was er natuurlijk niet blij mee dat Antony wegging. We hebben nog altijd een prima groep. Maar hij was een extra wapen.” Antony werd op 30 augustus voor maar liefst 95 miljoen euro verkocht aan Manchester United.

De fel bekritiseerde oefenmeester had na het vertrek van vele sleutelspelers meer rugdekking verwacht van algemeen directeur Edwin van der Sar. “Ja, ik denk dat het goed was geweest als de clubleiding aan het einde van de transferwindow de werkelijke stand van zaken had gecommuniceerd”, aldus Schreuder, die hoopt dat Ajax snel een technisch directeur weet te vinden. “Voor Ajax is het belangrijk dat er een technisch directeur komt als opvolger van Marc en een technische man in de rvc als vervanger van Danny Blind. Zodat we de korte lijnen kunnen herstellen zoals die er waren met Blind, Overmars en Ten Hag. Voor Hamstra en Huntelaar is het nadelig dat zij niet de volledige verantwoordelijkheid krijgen en dragen. Het technisch beleid gaat over teveel schijven.”