Wesley Sneijder kiest slechts drie Ajacieden in gezamenlijk Klassieker-elftal

Zaterdag, 21 januari 2023 om 07:11 • Wessel Antes

Wesley Sneijder zou op basis van vorm slechts drie Ajacieden kiezen in zijn gezamenlijke Klassieker-elftal, zo zegt hij als analist bij Veronica Offside. Alleen Jurriën Timber, Steven Berghuis en Mohammed Kudus zouden bij de ex-middenvelder de basiself halen wanneer hij een team zou moeten samenstellen met Feyenoorders en Ajacieden. Collega-analist Andy van der Meijde zou kiezen voor vier Ajacieden en geeft een aantal andere Feyenoorders de voorkeur.

Op doel zou Sneijder kiezen voor Justin Bijlow. “Rulli is nog niet echt zo zeker, vind ik. Bijlow is dat wel.” Zijn achterhoede bestaat uit Lutsharel Geertruida, Timber, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. “Inderdaad maar één Ajacied, ik denk dat het logisch is.” Orkun Kökçü, Steven Berghuis en Sebastian Szymanski zijn de drie beste middenvelder volgens Sneijder. “Ik hou van voetballende middenvelders Wilfred (Genee, red.), dat weet je. Ik denk dat Kökçü en Szymanski momenteel verder zijn dan de middenvelders van Ajax.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het gezamenlijke Klassieker-elftal van Wesley Sneijder.

Berghuis, die tegen FC Twente (0-0) nog de volledige wedstrijd op de bank zat na zijn terugkeer van ziekte, zou volgens Sneijder altijd moeten spelen bij Ajax. “Die staat er bij mij altijd in. Goede speler, creatief en net als Kökçü en Szymanski kan hij iets uit de tweede lijn.” In de voorhoede kiest Sneijder voor Alireza Jahanbakhsh als rechtsbuiten, Kudus in de spits en Igor Paixão als linksbuiten.

“Jahanbakhsh is de speler in vorm bij Feyenoord de laatste weken”, concludeert Sneijder. “Ik verwacht Kudus in de punt bij Ajax en dat is een betere spits dan Danilo, ook omdat hij meer zwerft over het veld, waardoor de buitenspelers meer naar binnen kunnen komen.” Van Paixão is Sneijder wel onder de indruk. “Die heeft Dilrosun uit de basis gespeeld, dat is niet zo makkelijk.” De recordinternational van Oranje zou nog niet kiezen voor Francisco Conceição. “Er gaat heel veel dreiging vanuit, maar ik zie nog te weinig rendement.”

Van der Meijde

Ook Van der Meijde, die bekend staat als een ras-Ajacied, heeft meer Feyenoorders dan Ajacieden in zijn elftal staan. “Ze spelen ook gewoon beter dan Ajax, dus dan is het ook logisch om meer spelers van Feyenoord te kiezen.” Van der Meijde zou niet kiezen voor Kudus, maar zet Brobbey in de spits. Conceição heeft wel een plaatsje in zijn elftal bemachtigd. Op rechtsback kiest hij voor Marcus Pedersen in plaats van Geertruida, terwijl Mats Wieffer de voorkeur krijgt boven Szymanski. “Die moet nog bij mij in de auto komen! Slapen doen we ‘s nachts”, grapt Van der Meijde op geheel eigen wijze.

Gezamenlijk Klassieker-elftal Wesley Sneijder: Bijlow; Geertruida, Timber, Hancko, Hartman; Kökçü, Berghuis, Szymanski; Jahanbakhsh, Kudus, Paixão.

Gezamenlijk Klassieker-elftal Andy van der Meijde: Bijlow; Pedersen, Timber, Hancko, Hartman; Wieffer, Berghuis, Kökçü; Conceição, Brobbey, Dilrosun.