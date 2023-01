Aboubakar moest weg vanwege Ronaldo en vindt onderdak in Turkije

Besiktas heeft met oude bekende Vincent Aboubakar de beoogde vervanger van de naar Manchester United vertrokken Wout Weghorst binnen, zo meldt Fabrizio Romano op Twitter. De Kameroense aanvaller was transfervrij, nadat zijn contract bij Al-Nassr was ontbonden om ruimte te maken voor Cristiano Ronaldo.

De dertigjarige aanvaller, die op 22 januari 31 wordt, moest vertrekken uit Saoedi-Arabië omdat er anders geen ruimte zou zijn voor Cristiano Ronaldo in de selectie van de topclub uit Riyad. De regels van de Saudische competitie schrijven voor dat er maximaal acht buitenlandse spelers ingeschreven kunnen worden en dus moest er iemand afvallen.

Aboubakar is geen onbekende in Istanbul. Hij speelde tussen in het seizoen 2016/17 op huurbasis in Turkije en werd aan het einde van zijn contract bij FC Porto, in 2020, definitief door Besiktas overgenomen. Daar was de aanvaller in twee termijnen goed voor 35 doelpunten en 9 assists in 67 wedstrijden. Aboubakar speelde sinds de zomer van 2021 in Saoedi-Arabië. Dit seizoen was Aboubakar bij de huidige club van Cristiano Ronaldo goed voor vier doelpunten en een assist in elf wedstrijden. Ook was Aboubakar actief op het WK in Qatar, waar hij twee doelpunten wist te maken voor Kameroen.

Met Aboubakar haalt Besiktas een echte serialwinner in huis. In de twee seizoenen dat hij het shirt van Kara Kartallar droeg, werd Aboubakar twee keer kampioen en hield hij een keer de nationale beker van Turkije omhoog. Ook won hij twee landstitels met FC Porto en werd hij met Kameroen kampioen van Afrika in 2017.