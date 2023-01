Dani Alves moet voorlopig in de cel blijven; UNAM Pumas beëindigt zijn contract

Vrijdag, 20 januari 2023 om 23:06 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:05

UNAM Pumas heeft het contract van Dani Alves ontbonden. De Braziliaan werd op vrijdag 20 januari in Barcelona gearresteerd op verdenking van aanranding en komt voorlopig niet op vrije voeten. Een rechter in Barcelona besloot dat hij niet op borgtocht vrij mag komen en dus moet Alves een uitspraak in de cel afwachten. Het is nog niet duidelijk wanneer die uitspraak wordt gedaan.

De Mexicaanse club heeft besloten per direct afscheid te nemen van de 126-voudig international, en beroept zich op een clausule in het contract die in dergelijke gevallen leidt tot een breuk. De voormalig speler van onder meer Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain zou zich in de nacht van 30 op 31 december hebben vergrepen aan een jonge vrouw in een nachtclub in Barcelona. De beschuldigingen worden echter door Alves ontkend.

De vrouw deed op jongstleden 2 januari aangifte tegen Alves voor 'onvrijwillige aanrakingen'. Deze zouden zijn voorgevallen in een nachtclub in Barcelona. Op vrijdag kwam de Zuid-Amerikaan een verklaring afleggen op het politiebureau, waarna hij in afwachting van een mogelijke rechtszaak werd gearresteerd. De in Barcelona gevestigde nieuwswebsite El Taquigrafo meldde eerder camerabeelden te hebben gezien waarop te zien is hoe Alves in de desbetreffende nacht alleen met de vrouw een toilet in de nachtclub binnengaat en na 47 seconden weer verlaat.

In een gedetailleerd verslag van de beelden die de nieuwswebsite beweerde te hebben bekeken, staat beschreven dat de vrouw in tranen uitbarstte toen Alves tien minuten later de nachtclub verliet met een mannelijke vriend en dat twee vriendinnen hierop het beveiligingspersoneel alarmeerden. Vervolgens werd de politie ingeschakeld. Alves was sinds de zomer van 2022 in dienst bij de club uit Mexico, waar hij na zijn vertrek bij Barcelona zich wilde voorbereiden op het WK. In Qatar kwam hij tot twee duels voor Brazilië.