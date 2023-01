Daley Blind komt niet van de bank af en ziet Bayern direct punten morsen

Vrijdag, 20 januari 2023 om 22:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:58

Bayern München heeft bij de hervatting van de Bundesliga direct puntenverlies geleden. De manschappen van trainer Julian Nagelsmann waren op bezoek bij RB Leipzig de beteren, maar hadden moeite met de solide organisatie van de thuisploeg: 1-1 Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd uit, terwijl Ryan Gravenberch en Daley Blind geen invalbeurt werd gegund. Door het gelijkspel van Bayern kan SC Freiburg der Rekordmeister tot op twee punten naderen, terwijl Leipzig derde staat met zes punten achterstand op Bayern.

Bij Leipzig verdedigde voormalig Heraclied Janis Blaswich het doel. Hij zag voor hem Josko Gvardiol staan, die ondanks vele transfergeluiden rondom zijn persoon nog altijd in Oost-Duitsland actief is. Onder meer Timo Werner en Youssuf Poulsen begonnen op de bank, wat betekende dat Emil Forsberg en André Silva de voorste twee pionnen waren. Bij Bayern was Matthijs de Ligt de enige Nederlander die in de basis begon. Gravenberch en Blind begonnen op de bank. Noussair Mazraoui was nog niet fit genoeg. Trainer Julian Nagelsmann, die het opnam tegen zijn oude club, zette Thomas Müller opvallend genoeg op de bank. Eric Maxim Choupo-Moting was de spits van dienst en hij werd achter hem geassisteerd door Serge Gnabry, Jamal Musiala en Leroy Sané. Yann Sommer maakte op doel zijn debuut.

Na een gelijkwaardige openingsfase was Gnabry na acht minuten spelen dicht bij de openingstreffer. De vleugelspeler zag zijn schot vanaf de rand van het zestienmetergebied tegen de paal belanden. De ploeg uit Beieren leek na een halfuur spelen alsnog op voorsprong te komen. Na een goede voorzet van Sané wist Leon Goretzka bij de tweede paal binnen te koppen. In de aanloop naar die treffer bleek De Ligt, die de bal niet raakte, echter hinderlijk buitenspel te staan. De treffer werd daarom afgekeurd. Ruim vijf minuten later kwam de ploeg van Nagelsmann alsnog op voorsprong. Een fraaie voorzet van Gnabry kwam bij de tweede paal terecht bij Choupo-Moting, die zijn voet tegen de bal zette en Blaswich kansloos liet: 0-1. Voor rust probeerde Forsberg het nog met een schot, dat naast ging.

Vijf minuten na rust kwam Leipzig op gelijke hoogte. Forsberg zette goed door en bracht de bal bij Silva. De Portugees zette voor op Dominik Szoboszlai, die met zijn kopbal de ongedekte Marcel Halstenberg vond. De Duitser kon simpel binnentikken: 1-1. Ook na de gelijkmaker bleef Bayern de bovenliggende partij, zonder dat dat tot echt grote kansen leidde. Beide ploegen stonden tactisch goed, waardoor gevaarlijke aanvallen schaars bleven. Werner viel zo'n 25 minuten voor tijd in, maar ook hij kon weinig weinig potten breken. Zo kreeg hij vanuit een moeilijke hoek een schietkans, waarbij hij net genoeg werd gehinderd door De Ligt. De voormalig Ajacied was aan de andere kant nog even dreigend met een kopbal, dat simpel gevangen kon worden door Blaswich. Konrad Laimer liet Sommer in blessuretijd kansloos, maar de debutant zag het schot tot zijn opluchting over gaan.