Hyballa ziet NAC vanaf tribune winnen; Almere en De Graafschap delen punten

Vrijdag, 20 januari 2023 om 22:08 • Bart DHanis • Laatste update: 22:28

NAC heeft TOP Oss nog verder in de problemen gebracht. De ploeg uit Breda opende - met de kersverse nieuwe trainer Peter Hyballa op de tribune - door al na acht (!) seconden te scoren. Uiteindelijk werd het 1-2 voor NAC. In Flevoland kwam De Graafschap op bezoek bij Almere City FC. Ondanks dat Almere het betere van het spel had, ging De Graafschap er met een punt vandoor: 2-2. FC Den Bosch en Jong PSV stevenden op een 0-0 gelijkspel af, tot Anass Ahannach schitterend raakschoot voor Den Bosch: 1-0.

TOP Oss - NAC Breda 1-2

In dit Brabants onderonsje kwam TOP Oss niet goed uit de kleedkamer. Nieuwbakken NAC-trainer Hyballa zag zijn toekomstige ploeg vanaf de tribune al na acht seconden de score openen. De thuisploeg gaf de bal na aftrap meteen zomaar weg. Charles-Jesaja Herrmann schoof de bal op aangeven van Jort van de Sande in de linkerhoek: 0-1. Na ruim een half uur spelen verdubbelde NAC de score. Dit keer was het Van de Sande zelf die een lage corner bij de eerste paal met de voet binnenwerkte: 0-2.

Wat een ???????????????????????? voor @NACnl! ?? Peter Hyballa ziet vanaf de tribune hoe zijn nieuwe ploeg binnen 8 seconden op voorsprong komt.#topnac — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2023

Tegen het einde van de eerste helft verzuimde NAC de wedstrijd in het slot te gooien, waardoor TOP een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd wist te komen. Kyvon Leidsman gleed een lage voorzet van Richonell Margaret binnen: 1-2. Verder dan dat kwam de thuisploeg niet, die de wedstrijd met tien man eindigde: Margaret kreeg een gele kaart voor vasthouden en trapte vervolgens uit frustratie de bal weg, wat hem meteen zijn tweede gele kaart opleverde.

Almere City FC - De Graafschap 2-2

Ook bij Almere City FC tegen De Graafschap werd de brilstand snel van het bord geveegd. In de tweede minuut schoot Jeffrey Fortes de bal uit een corner van Alexander Büttner binnen, waardoor De Graafschap al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam: 0-1. Na een kwartier nam Almere City het initiatief in de wedstrijd over en kwam het na een half uur tot de eerste grote kans: Pascu schoot de bal van elf meter te zwak in, waardoor Jurjus nog redding kon brengen. Luttele minuten later kopte Pascu de bal echter alsnog achter Jurjus, waardoor Almere City en De Graafschap met 1-1 de kleedkamer opzochten.

Na rust kwamen De Superboeren tegen alle verhoudingen in op voorsprong. Een vroege voorzet werd door Charlison Benschop doorgekopt en koeltjes afgerond door Siem de Jong: 1-2. Lang kon De Graafschap echter niet van de voorsprong genieten: Jochem van de Kamp kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en haalde schitterend uit, waardoor het vijf minuten na de goal van De Jong alweer gelijk stond in Almere. De thuisploeg ging nog wel opzoek naar de overwinning, maar wist het net niet meer te vinden: 2-2.

FC Den Bosch - Jong PSV 1-0

In de Vliert kreeg Jong PSV de eerste grote kans van de wedstrijd: Simon Colyn dribbelde na iets meer dan twintig minuten via de linkerkant het zestienmetergebied binnen, maar stuitte op FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. Verder dan dat kwamen beide clubs niet in de eerste helft, die eindigde in 0-0.

?????????? ????????????????! Aanname: ?? Afronding: ?? — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2023

Den Bosch, dat al zes wedstrijden op rij had verloren, wist pas na een uur spelen de eerste kans te creëren. Teun van Grunsven kopte een voorzet van de rechterkant tegen de rug van PSV-verdediger Seelt aan, die hem tot zijn opluchting tegen de paal zag ketsen. Tien minuten voor tijd kwam Den Bosch toch op voorsprong. Ahannach nam een lange bal schitterend aan, haalde vervolgens verwoestend uit en zag de bal van 25 meter via de onderkant van de lat het doel invliegen: 1-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 20 15 2 3 28 47 2 Heracles Almelo 20 14 2 4 30 44 3 FC Eindhoven 20 10 6 4 10 36 4 Almere City FC 21 11 3 7 6 36 5 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 6 VVV-Venlo 20 9 5 6 0 32 7 Jong AZ 20 9 4 7 8 31 8 Willem II 20 8 6 6 6 30 9 NAC Breda 21 8 4 9 -6 28 10 De Graafschap 21 7 5 9 -1 26 11 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 12 Telstar 19 6 7 6 -7 25 13 Jong PSV 20 6 6 8 -1 24 14 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 15 ADO Den Haag 20 6 5 9 -8 23 16 FC Dordrecht 20 6 4 10 -12 22 17 FC Den Bosch 21 7 1 13 -12 22 18 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 19 TOP Oss 21 5 3 13 -15 18 20 Jong FC Utrecht 20 4 3 13 -14 15