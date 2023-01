Excelsior overtuigt en zet Volendam mede dankzij flater Stankovic terug op aarde

Vrijdag, 20 januari 2023 om 21:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:14

Excelsior heeft in eigen huis een overtuigende overwinning in de Eredivisie geboekt. Na een goede wedstrijd op eigen veld, werd FC Volendam dankzij een eigen doelpunt van Damon Mirani en één van Marouan Azarkan puntloos naar huis gestuurd: 2-0. Daarmee klimmen de Kralingers naar de elfde plaats en hoeft het voorlopig niet aan degradatie te denken. Voor Volendam, dat voor deze wedstrijd twee keer op rij won, geldt dat wel. De Noord-Hollanders staan zeventiende en kunnen deze speelronde achterhaald worden door SC Cambuur.

Excelsior begon ten opzichte van het in blessuretijd verloren duel met Sparta Rotterdam (1-0) met dezelfde elf spelers. Volendam voerde ten opzichte van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk één wijziging door. Brian Plat nam de plek van Oskar Buur aan de rechterkant in. Excelsior begon goed aan de wedstrijd en verdiende al snel twee hoekschoppen. Redouan El Yaakoubi was na vijf minuten dicht bij de voorsprong, maar zijn kopbal belandde naast het doel. De thuisploeg kreeg in de persoon van Reda Kharchouch na een kwartier spelen een nieuwe mogelijkheid. De spits werd aan de rechterkant van het zestienmetergebied bereikt en schoot uit de draai richting doel. Zijn poging richting de korte hoek kon worden gekeerd door Filip Stankovic.

Bij de daaropvolgende hoekschop ging de Servische sluitpost in de fout. Nadat hij volledig mistastte, kwam de bal tegen het lichaam van Mirani aan. De verdediger moest toezien hoe de bal vervolgens over zijn eigen doellijn belandde: 1-0. Kenzo Goudmijn probeerde het na een half uur met een schot, dat gekeerd werd. Voor rust kwamen de Kralingers bijna op 2-0. Bij een schot van Azarkan zag Stankovic er wederom niet goed uit, waarna de bal van heel dichtbij binnengeschoten had moeten worden door Couhaib Driouech. Hij zag zijn inzet echter op de paal belanden, waarna de Volendamse verdediging de bal alsnog wist weg te werken.

Na rust probeerde Driouech het wederom, maar dit keer mikte hij net naast. Een kopbal van Kharchouch belandde minuten later eveneens naast het doel. Excelsior was de betere partij en via Siebe Horemans (kopbal gekeerd) en Julian Baas (schot rakelings over) kwam het bijna op 2-0. Volendam, dat bij vlagen aardig speelde, kwam maar moeizaam tot kansen. Twintig minuten voor tijd probeerde Carel Eiting het met een schot, dat maar net naast ging. In de 80e minuut viel de verdiende 2-0 van Excelsior alsnog. Baas zette een uitstekende dribbel in, bereikte de achterlijn en gaf voor op Azarkan. De creatieveling ramde het leer vervolgens in het dak van het doel.