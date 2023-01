Juventus krijgt liefst vijftien punten aftrek en zakt diep weg in Serie A

Juventus krijgt liefst vijftien punten aftrek vanwege gerommel met de boekhouding, zo oordeelt de aanklager betaald voetbal in Italië vrijdagavond. La Vecchia Signora wordt keihard gestraft vanwege het kunstmatig opvoeren van transfersommen, zodat de club er zelf financieel gunstiger uitkwam. Door de puntenaftrek daalt Juventus van de derde plek naar de elfde. De club gaat beroep aantekenen.

Er liep onderzoek naar meerdere Italiaanse clubs, maar alleen Juventus wordt gestraft. Eerder werd bekendgemaakt dat Juventus tijdens de coronapandemie toch spelerssalarissen had doorbetaald, ondanks dat de club toen met het nieuws kwam dat de spelers tijdelijk van hun salaris afzagen. Het gerommel met de boekhouding verlaagde het verlies dat Juventus op papier leed. De club profiteerde daar direct van door de transfermarkt op te gaan, in plaats van gedwongen te worden te herkapitaliseren.

In november 2022 stapten voorzitter Andrea Agnelli, vice-voorzitter Pavel Nedved, Federico Cherubini en zeven andere leden van de raad van bestuur op, omdat de druk te groot werd. De opgestapte bestuursleden worden eveneens zwaar gestraft. Paratici, die momenteel bij Tottenham Hotspur werkzaam is, wordt tweeënhalf jaar geschorst. Voormalig Juve-preses Agnelli wordt voor een jaar uitgesloten. Daarnaast krijgt Cherubini een schorsing van één jaar en vier maanden, terwijl Nedved acht maanden moet brommen.

Juventus kan deelname aan Europees voetbal komend seizoen vrijwel zeker op zijn buik schrijven. Dat is ook exact de bedoeling van de straf, zo spreekt de aanklager uit. "Gezien de ernst van de betwiste feiten en de impact die het had op daaruit voortvloeiende kampioenschappen, moet Juventus buiten Europa gehouden worden." Het mislopen van deelname aan de Champions League zal Juventus, dat al in financieel zwaar weer zit, enorm hard raken.