PEC Zwolle profiteert optimaal van afgelasting Heracles en verstevigt koppositie

Vrijdag, 20 januari 2023 om 21:53 • Paul Jeursen • Laatste update: 22:21

PEC Zwolle heeft vrijdagavond de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De ploeg van Dick Schreuder versloeg VVV in eigen huis met 2-0. Davy van den Berg en Lennart Thy waren de Zwolse doelpuntenmakers. Door de winst, en omdat de wedstrijd van Heracles bij MVV werd afgelast, staan de Zwollenaren nu drie punten los van de achtervolgers uit Almelo.

De thuisploeg startte zeer voortvarend. De eerste kans, na een kleine tien minuten, deed zich voor na geklungel van VVV-keeper Ennio van der Gouw. Hij liet een terugspeelbal van de voet springen en de doorjagende Younes Taha was bijna succesvol. Even later kopte Thy een corner van Bart van Hintum goed binnen, maar nu was Van der Gouw wel alert. Na iets meer dan een kwartier kwam VVV er voor het eerst zeer gevaarlijk uit. De snelle Nick Venema gaf de bal mee aan Kristófer Kristinsson en diens diagonale schot werd met moeite gekeerd door Jasper Schendelaar. De afvallende bal kon door PEC worden opgeruimd door Thomas Beelen. Door de goede aanval begon VVV meer in zichzelf te geloven.

Nu al de assist van het jaar? ?? #pecvvv — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2023

Een paar minuten later hield Bram van Polen zijn ploeg op de been. Kees de Boer nam een hoge bal knap aan en omspeelde in één beweging de uitkomende Schendelaar. Het doel was leeg, maar Van Polen stond goed gepositioneerd op de lijn. Vlak voor rust doken Melayro Bogarde en Thy nog voor Van der Gouw op, tot de openingstreffer leidde dit niet.

PEC stoof in het tweede bedrijf uit de startblokken. Eerst kopte Thy hard naast en na een mooie combinatie schoot Taha in de handen van Van der Gouw. VVV kwam de eigen helft amper nog af en het leek een kwestie van tijd voor PEC doel zou treffen. In een spaarzame counter liet VVV via Venema de tanden zien. Zijn schot werd gekeerd door Schendelaar. Ondanks het veldoverwicht en de vele kansen, lukte het PEC niet om Van der Gouw te passeren.

Dat lukte Van den Berg een kwartier voor tijd uiteindelijk wel. Een goede voorzet werd door invaller Apostolos Vellios met een schitterend hakje verlengd. Van den Berg aarzelde niet en volleerde het leer achter Van der Gouw: 1-0. Het hek was voor Zwolle eindelijk van de dam en vijf minuten later besliste Thy het duel. Na een corner kreeg VVV de bal niet weg en de Duitser ramde de bal in de dak van het doel: 2-0. Met negentig minuten op de klok kon VVV nog één keer counteren, maar Schendelaar hield de nul.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 20 15 2 3 28 47 2 Heracles Almelo 20 14 2 4 30 44 3 FC Eindhoven 20 10 6 4 10 36 4 Almere City FC 21 11 3 7 6 36 5 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 6 VVV-Venlo 20 9 5 6 0 32 7 Jong AZ 20 9 4 7 8 31 8 Willem II 20 8 6 6 6 30 9 NAC Breda 21 8 4 9 -6 28 10 De Graafschap 21 7 5 9 -1 26 11 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 12 Telstar 19 6 7 6 -7 25 13 Jong PSV 20 6 6 8 -1 24 14 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 15 ADO Den Haag 20 6 5 9 -8 23 16 FC Dordrecht 20 6 4 10 -12 22 17 FC Den Bosch 21 7 1 13 -12 22 18 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 19 TOP Oss 21 5 3 13 -15 18 20 Jong FC Utrecht 20 4 3 13 -14 15